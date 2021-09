El aspirante a la gobernación de Miranda, David Uzcátegui, rechazó este lunes repetir las encuestas para definir el candidato de la MUD ya que asegura que ganó 3 de 4, perdiendo solo la telefónica, pero dijo estar dispuesto a auditarlas.

«Ganamos 3 de 4 encuestas. La telefónica la perdimos. Tiene un margen de error muy alto. Yo gané 8 de 12 preguntas y ahora no quieren reconocer su derrota. Yo propuse primarias pero no aceptaron porque iban a perder y ellos me lo dijeron… Pueden auditar lo que quieran, lo que si no se puede plantear es repetir las encuestas hasta que ganen», dijo Uzcátegui en entrevista a Unión Radio.

A juicio del opositor, desde el bando de Carlos Ocariz «jamás se esperaban que les ganáramos las encuestas».

«Las encuestas se pueden auditar, lo que pasa es que el acuerdo era para auditar una encuesta y era la telefónica, pero después editaron el texto y ves que lo ponen entre líneas, una cosa burda… Después sacaron un supuesto comunicado de la MUD que fue desmentido», recordó el militante de Fuerza Vecinal.

Uzcátegui explicó que él no tiene problemas con Carlos Ocariz, a quien considera un compañero de la unidad e incluso invitó a ser jefe de su comando de campaña.

«A él le tocó perder y tiene que asumir su derrota, pero yo no lo voy a descalificar porque nuestro adversario realmente es este nefasto gobierno regional de Miranda», agregó.

Pidió al miembro Primero Justicia no alargar más la situación o coloca en riesgo la posibilidad de vencer a Héctor Rodríguez, actual gobernador de la entidad y quien aspira a la reelección por el Psuv.

«No gastaré un segundo de mi tiempo en pelear en Ocariz y creo que no puede seguir prolongando esto porque va a poner en riesgo la posibilidad cierta que tenemos de ganarle a este nefasto gobierno regional… Lo decente es aceptar cuando se pierde», finalizó.

Ante esta situación, la MUD Miranda anunció el domingo que el proceso de selección del candidato unitario para la gobernación del estado no ha finalizado por «una grave situación» y anunció que mientras se escoge al ganador entre Carlos Ocariz y David Uzcátegui inscribirá el nombre de José Luis Cartaya.