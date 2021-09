El dirigente de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, insistió este martes que no está decidido que Carlos Ocariz sea el candidato de la MUD para la gobernación de Miranda, tal como Primero Justicia lo afirmó ayer.

«Yo no sé de dónde sacaron el anuncio de que Ocariz es el candidato de la Mesa de la Unidad. Eso no está planteado. Creo que es una nueva matriz que se está corriendo y yo siempre recuerdo que las matrices no ganan elecciones, las elecciones se ganan con trabajo en la calle, sembrando la esperanza, ganándose la voluntad de la gente, con esfuerzo, con propuestas. Eso fue un rumor que pusieron a correr como lo hicieron en la época en que hicimos las encuestas para decidir las candidaturas, la mayoría de las cuales yo gané», indicó Uzcátegui en entrevista a TalCual.

Reiteró que no estaba a favor de definir las candidaturas a base de encuestas ya que siempre prefirió primarias. Sin embargo, volvió a decir que él se impuso en dicho modelo para definir al representante de la unidad.

«El fin de semana del 19 de septiembre hubo primarias en Miranda. Es decir, que la excusa del tiempo no era verdad. De las dos municipios donde hubo primarias, solamente nos permitieron participar en uno de ellos. Me sometí a las encuestas, con las encuestadoras, las preguntas y el método que ellos quisieron y gané las encuestas, lo decente y democrático, la demostración de gallardía de Ocariz es que tiene que reconocer ese resultado, él perdió las encuestas», apuntó.

