El candidato a la gobernación del estado Carabobo, Enzo Scarano, aseveró este martes que para los comicios del próximo 21 de noviembre, “la gente debe votar” como una “gran protesta” contra la administración de Nicolás Maduro.

“Hay que salir a votar, pues no solo por alcalde y gobernador sino también por una gran protesta que tiene que hacer la gente en contra de este Gobierno. El proceso electoral del próximo 21 de noviembre es muy importante, y se debe convertir en un referéndum. Que la gente vaya a votar y exprese su rechazo hacia el Gobierno”, expresó Scarano en el programa Vladimir a la 1 por Globovisión.

El dirigente sostuvo que participa el 21N porque “quiero que podamos tener una Venezuela donde puedan retornar todas las personas que se han ido por persecuciones políticas o por buscar una mejor calidad de vida”.

Espera que la MUD lo inscriba en el CNE



En torno a su postulación como candidato único por la MUD en Carabobo, Scarano reveló que “estoy a la espera de que se tomé la decisión de inscribirme ante el Consejo Nacional Electoral antes del 22 de septiembre, fecha en la que vence el plazo electoral en el registro, pues están en conversaciones dentro de la unidad”.

“Yo gané las encuestas, salí favorecido. La unidad no se decreta, sino que, se construye”, agregó.

Lacava debe caminar por los barrios para que vea los problemas



Enzo Sacarano criticó la gestión de su oponente electoral y chavista, Rafael Lava, a quien instó a “caminar los barrios para que vea los problemas de aguas negras, sanidad y muchas otras cosas que tiene Carabobo”.

“Yo estoy buscando a los mejores para reconstruir el estado. No puedo vivir en un sitio con pura desidia, abandono, penuria, y no ver que tus gobernadores y concejales no están allí. Invito a Lacava a que destape las cloacas antes de irse”.

Finalmente, el dirigente opositor pidió a Contraloría que “revise la gestión administrativa del Gobernador carabobeño, Rafael Lacava, así como a la Hidrológica del Centro (Hidrocentro) y Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), de tal manera que, presenten los contratos y así mostrar la realidad de Carabobo”.