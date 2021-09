El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, reafirmó este jueves que las negociaciones en México no incidirá en una postergación del evento electoral ya pautado para el 21 de noviembre, aunque considera que es un proceso que debe «cuidarse» al igual que a los comicios regionales y municipales.

«El proceso electoral tiene una dinámica muy rápida indicada en el cronograma y vamos avanzando en eso independientemente de lo que pueda ocurrir en México. Las negociaciones en México están atacando problemas de fondo de la economía, sociedad y política venezolana que va a otro ritmo; lo que sí es verdad es que la confianza o el éxito de México va a influir positivamente en la confianza de los actores políticos y ciudadanía, aquí en Venezuela. Y paralelamente, la confianza que generemos aquí en las elecciones, en función de las garantías y participación que se logre, también va a determinar positivamente en el funcionamiento de esas negociaciones», dijo Picón en entrevista con WTC radio.

La autoridad del CNE recalcó que ambos procesos son complementarios y a su juicio, son fundamentales para la reconstrucción de Venezuela. «Buscar otra opción es irreal y creo que debemos cuidar las dos cosas» y reiteró: «En este momento no estamos esperando resultados de México para la planificación de las elecciones, de momento las elecciones van».

Sobre el aspecto técnico y operativo del evento electoral del 21N, Roberto Picón explicó que hay notables mejorías al punto de asegurar que el proceso de captura de voto, identificación de electores, proceso de totalización y transmisión de actas están garantizados, así como el secreto e integridad del voto.

«El voto no está manipulado en ninguna parte del proceso, nadie interviene; no hay cables submarinos ni servidores que modifiquen el resultado». Y acotó: «Es imposible la usurpación sistemática de identidad. Eso de que la gente figura en el cuaderno o que han fallecido, emigrado…nadie va a votar por esas personas, porque hay un control estadístico que garantiza que la máquina se tranca si los electores no se identifican con la huella, fundamentalmente».

En cuanto a la observación y acompañamiento electoral, el Rector señaló que están adelantados en ese asunto y espera que en los próximos días lleguen misiones electorales que determinen que el evento electoral se realiza bajo estándares democráticos.