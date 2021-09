El excandidato a la Alcaldía de Caracas, Roberto Patiño, explicó que respetó la decisión de la MUD de escoger a Tomás Guanipa como su candidato en la capital porque la unidad es lo «más importante», pero que ellos plantearon otros mecanismos para definir al aspirante opositor que al final no fueron tomados en cuenta.

«Creo que para lograr el cambio, una condición necesaria es la unidad y por eso, frente a un mecanismo de consenso que utilizaron los partidos, yo decidí, en conjunto con el equipo, respetar esa decisión. Por supuesto que nosotros estuvimos planteando durante los últimos meses que se usaran otros mecanismos que consultaran a las comunidades, que hiciéramos primarias, que se consideraran encuestas», detalló en entrevista a El Diario.

Sobre cuál fue la respuesta a esa solicitud, contestó que realmente no fue posible, por lo que cree que ha habido «muchos errores» de la conducción política venezolana.

«Esos errores no solamente son el no haber abierto los mecanismos sino el no haber hablado claro sobre la participación desde hace muchos meses, como nosotros lo hemos planteado. Sin embargo, yo soy una persona que mira hacia adelante, y creo que allí tenemos que poner el foco en lograr una unidad para el 21 de noviembre. También tenemos que seguir trabajando en lo que es la democracia interna y en los mecanismos que nos permitan, sobre todo, que los líderes comunitarios, que la sociedad civil se sienta verdaderamente representada en el liderazgo político», remarcó Patiño.

