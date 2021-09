Hace tres semanas inició el proceso de diálogo de entendimiento entre el chavismo y la oposición (Plataforma Unitaria) en Ciudad de México, cuyo segundo encuentro se realizará este viernes 3 de septiembre.

Ante ello, los actores involucrados firmaron un documento que pretende reivindicar el compromiso de “democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política”, siendo éste último el quinto elemento en la agenda de diálogo junto a la “renuncia a la violencia” y la “reparación de las víctimas” de ella, reseñó el portal Voz de América (VOA) este jueves 2 de septiembre.

El politólogo Francisco Alfaro definió la “convivencia” como «el grado máximo de coexistencia entre los seres humanos», mientras que en el campo político, se supone que representa el respeto por las opiniones y pensamientos contrarios.

«Requiere de un compromiso de incrementar las responsabilidades y los deberes para con el otro. Es la capacidad que tenemos los seres humanos para coexistir con el otro, respetando sus derechos y libertades y defendiéndolo, incluso. Es uno de los aspectos que en Venezuela son necesarios garantizar», expresó al portal.

Por su parte, el profesor universitario y presidente de la firma Poder y Estrategia, Ricardo Ríos, califica de «acertado» que el diálogo entre ambos grupos en México y que hayan adoptado la convivencia en una Venezuela que ya tiene dos décadas de conflicto.

Para Ríos la polarización en el país se ha ido desgastando y en esto ha incidido el desánimo político por cansancio: «no tiene preferencias, sino que está de espalda a toda la situación política», expresó.

En ese sentido, el docente explicó que existen sectores dominados por un enfoque polarizante en el país que interpretan a la «convivencia» como un término ofensivo y añadió que si se cae en el punto de la venganza, el círculo de la violencia no se va a cerrar, sino que aumentará. Es por ello que considera que el entendimiento es clave porque es lo que necesita Venezuela. «El gobierno y el chavismo no ha logrado extinguir al otro y la oposición no lo ha logrado sacar del poder y mucho menos extinguirlo. Necesita el país entrar en otra dinámica», puntualizó.

No obstante, Alfaro resaltó que la convivencia exige a las partes involucradas a renunciar a la descalificación del uno hacia el otro, aunque en el país se interprete como un término «negativo» en seguidores tanto del oficialismo como de la oposición.

Recordó que luego del regreso del fallecido presidente Hugo Chávez en el año 2002, la Organización de Estados Americanos promovió un diálogo que se enfocó en que se aseguraran espacios de convivencia pacífica en los sectores en conflicto.

Alfaro considera como «interesante» que el memorando de México haya incluido declaraciones en que se reconozca la grave situación actual de Venezuela con un compromiso previo de que se deban hacer todas las gestiones posibles para que la situación cambie para beneficio de todos los venezolanos.