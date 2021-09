Henry Ramos Allup y Bernabé Gutiérrez están acordando postular candidaturas únicas de Acción Democrática en las elecciones del 21 de noviembre, reveló el diputado de la AN/6D Luis Eduardo Martínez este lunes.

En declaraciones a El Nacional, el Parlamentario sugirió que “estamos empeñados en solventar las diferencias, nosotros en lo personal, y buena parte del liderazgo de Acción Democrática está en este momento esforzándose en hacer posible que lo que nos separó ayer, que ahora no existe, vuelva unirnos”.

“Hay conversaciones frecuentes, intensas, para que se produzca el reencuentro, la reconciliación, y el aniversario es una buena oportunidad”, dijo, justo cuando se cumplen 80 años de la fundación de la tolda blanca.

Martínez, quien es el jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en la AN controlada por el chavismo, precisó que entre octubre y noviembre del año pasado se distanciaron los dirigentes por no saber si votar o no, y que hoy “todos coincidimos en que hay que votar”.

“El llamado a voto es de todos los sectores de Acción Democrática. Tanto es así que cada una de las facciones tiene precandidatos a gobernadores, alcaldes, concejales y diputados legislativos, y todos creemos que es necesario un diálogo, y ahí está el dialogo de México como ejemplo de que todas las partes están sentadas”, dijo.

Precisó que la visión de AD “es de mucho optimismo” porque están convencidos “de que los venezolanos les darán la confianza en las elecciones”.

“Hemos llamado a todos los dirigentes para que converjamos. Estoy seguro de que existirá la madurez para producir esos entendimientos, que son tan necesarios en este tiempo”, precisó.

Y señaló que “está seguro” de que habrá un reencuentro, toda vez que todavía faltan dos semanas para consolidar las candidaturas únicas.