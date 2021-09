Carlos Ocariz, contrincante de David Uzcátegui por la candidatura de la MUD en Miranda, dijo estar dispuesto a repetir las encuestas para determinar al aspirante de la unidad, proceso que Uzcátegui no está dispuesto a realizar de nuevo.

«Nosotros llegamos a un acuerdo de ir a un proceso de encuestas, que eran 4 encuestadoras, que se iban a hacer con auditorías de ambos comandos. Resulta que se hicieron las 4 encuestas, 2 con auditoria y 2 sin auditoria ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Que donde no ha habido transparencia, se haga el proceso de vuelta con auditoría», expresó Ocariz en entrevista a Punto de Corte.

«¿Por qué negarse a ir a un proceso transparente también para exigir?», preguntó el dirigente de Primero Justicia.

En cuanto a la no realización de primarias, mencionó que eran inviables por el tema económico. «En ninguna parte del país hubo primarias, yo las propuse meses atrás y hay una razón de fondo que es el tema económico».

«Hacer unas primarias cuesta mucho dinero que primero no se tiene. Creo que la encuesta es una herramienta poderosa y válida si se hace bien y se hace auditoría», consideró.

Guaidó no niega participar el 21N

En otro apartado, al ser consultado por Juan Guaidó, reveló que ha charlado con él y que no está descartada su participación en los comicios regionales.

«En las conversaciones que he tenido con él, él no me ha negado la posibilidad de participar (en las elecciones)», reveló Ocariz.

Comentó que fue un proceso bien complejo el tomar la decisión de si se iba o si no se iba al proceso electoral de noviembre. «Fueron varios meses de discusión (dentro del G4), lo cual era lógico».

Sobre el CNE, Opina que no se puede decir que este es el mismo de antes: «No es el que merecemos pero es un CNE donde hay presencia de Roberto Picón y Enrique Márquez».

«Recuperamos la tarjeta más votada en la historia de la democracia venezolana (MUD). Han habido avances, ¿Son suficientes? No, todavía falta pero esa lucha es en la calle», concluyó.