El ex alcalde del municipio Sucre y precandidato a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz dijo este miércoles que pronto terminará «la novela fastidiosa» de la candidatura MUD entre él y el integrante de Fuerza Vecinal David Uzcátegui, luego de que se presentó una «grave situación» y la mesa pidiera realizar auditorias a 2 de las 4 encuestas que acordaron ambos políticos.

Ocariz y Andrés Schloeter juramentaron al comando de la Unidad en el municipio Sucre «Cuando muchos pensaron que acá no iba a existir la unidad, hoy en día es una realidad. Hoy estamos juramentando a hombres, mujeres y jóvenes quienes tienen una gran responsabilidad, tienen que ir casa por casa, sector por sector a llevar nuestro mensaje de cambio”, declaró a los medios de comunicación. “Acá en Sucre tiene un gran candidato cómo es Andrés Schloeter, él es una persona renovada que viene de hacer trabajo social en las comunidades, además, todos los factores políticos lo apoyan y el objetivo de este comando es rescatar Sucre y Miranda».

«Pronto viene la renovación del municipio Sucre y el estado Miranda porque a los gobernantes actuales, nadie les ve la cara, les da fastidio estar ahí porque no les interesa. Ya el comando unitario integrado con todos los factores va a dar la lucha y la pelea y para que el año que viene, podamos tener una elección presidencial para cambiar el país, pero eso pasa por ganar y tener el mejor resultado posible en estas elecciones», aseveró.

«En Miranda, habrá unidad también. En las próximas horas esta novela fastidiosa terminará con su capítulo final, nosotros acatamos cualquier decisión que tome la MUD», recalcó.

Ocariz refirió a David Uzcátegui quien se nombró candidato de la MUD sin que se haya finalizado las auditorias acordadas y dijo: «escucho a David, y lo conozco hace muchos años, un día dice una cosa y al otro día otra, como si esto fuera un capricho».

«Hay unas reglas, un procedimiento, hay un acuerdo que establecía encuesta con auditorias, no nos han dado una planilla y la MUD decidió que había que repetir. No hay un drama, ni un problema porque tenemos años peleando por transparencia, nuestra búsqueda y nuestra pelea siempre ha sido la transparencia, por eso estamos en México», sentenció.

Asimismo, Ocariz dijo que no hay vuelta atrás para lograr un cambio político. «En Sucre desde que asumimos la gestión en 2008, el oficialismo no logró ganar, jamás, una elección, en todas les dimos paliza, esta vez será así y más contundente. Esta maquinaria es una de las mejores del país. Llevaremos el cambio y progreso a Sucre, Miranda y Venezuela, no hay vuelta atrás».