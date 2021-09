Quien finalmente era candidato por la Unidad a la alcaldía del municipio Girardot en Maracay estado Aragua, Richard Mardo, introdujo este viernes un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia chavista (TSJ/ANC) solicitando que le permitan postularse ahora para la Gobernación de Aragua, ya que su inhabilitación se venció en 2018.

Por medio de su cuenta Twitter, el dirigente posteó lo siguiente: “Hemos solicitado amparo constitucional y medida cautelar. Agotadas las instancias en búsqueda de respeto CRBV y ley. ¡En Maracay no quieren competir, quieren arrebatar!. No le vamos a regalar nada a Maduro con esta marramucia. ¡Ellos no cambian pero la gente si quiere cambiarlos!”.

Junto a la publicación adjuntó el amparo donde detalla ahora su intención de postularse a la Gobernación. “Solicitamos se ordene al Consejo Nacional Electoral a admitir mi postulación al cargo de Gobernador del estado Aragua, para de esta forma poder participar en las elecciones de noviembre de 2021. Y, al mismo tiempo, que se le exija a la Contraloría General de la República dar respuesta a las solicitudes que le han sido enviadas, a los fines de evidenciar la culminación del plazo de la inhabilitación política que me fuese impuesta”.

Horas antes, Richard Mardo agradeció al rector del CNE, Roberto Picón por “su recibimiento ayer en la sede del CNE y su pronunciamiento en Twitter. Sin embargo, frente a la violación de mis derechos políticos y de los derechos de los electores del estado Aragua no hay otra solución que medidas concretas para restablecerlos”.

Mardo había declinado postularse a la Gobernación



El pasado 3 de septiembre se conoció que Mardo retiró su candidatura a la Gobernación de Aragua y dijo en ese momento que se enfocaría en aspirar a la alcaldía de Maracay por la Unidad.

“He tomado la decisión de desprenderme de la candidatura de la Gobernación de Aragua en pro de construir un espacio de unidad”, anunció el exdiputado (2011 – 2016) en un video compartido en Twitter, grabado en compañía de la militancia de PJ.

El chavismo les dijo que uno solo sería inhabilitado y escogieron a Guanipa



Una fuente del G4, explicó bajo anonimato a ND este miércoles que durante las negociaciones en México, Primero Justica pidió la habilitación de Tomás Guanipa y Richard Mardo, “y el chavismo le dijo que uno solo y escogieron a Guanipa”.

