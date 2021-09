El ex rector del CNE Luis Fuenmayor Toro refirió a la petición que hizo Jorge Rodríguez de incluir al colombiano Álex Saab en negociación en México y dijo que Maduro le da más interés a su presunto testaferro que a los sobrinos de Cilia Flores que están presos en EEUU.

“Este es un gobierno sin escrúpulos, es la única palabra que consigo para sintetizar esta decisión. Además Alex Saab no es venezolano por nacimiento, por lo que no puede tener doble nacionalidad, además para ser diplomático, no se puede tener doble nacionalidad,” expresó este miércoles en Vladimir a la Carta, según reseñó nota de prensa.

«El gobierno le ha puesto más interés a Alex Saab que a familiares de Maduro y de la primera dama, que están detenidos en EEUU. Álex Saab, debe ser una persona muy importante en lo que es la movilización de fondos en el exterior de un grupo de personas que están vinculadas al gobierno, en cuentas estatales o cuentas personales. El debe tener los hilos en sus manos; el interés sobre Álex Saab es por algo muy importante en la esfera del financiamiento, del dinero que puede estremecer los cimientos del gobiernos».

Al tiempo, expresó que el comunicado de la Plataforma Unitaria «fue muy tranquilo, algunos extremistas les pareció un comunicado tibio e inaceptable. A mi me pareció un comunicado que buscó no caer en una provocación en lo inmediato. A el gobierno siempre le ha dado a lo que queda de la MUD mucha más importancia que al resto de la oposición. Porque la MUD tiene atrás al departamento de Estado, y las sanciones económicas».