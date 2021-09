Nicolás Maduro expresó este martes que van a solventar la falla del Banco de Venezuela la cual ha provocado la desaparición de dinero en cuentas de los usuarios provocada, según Maduro, por «ataques» para sabotear la reconversión monetaria.

De igual forma, dijo que Delcy Rodríguez mostrará pruebas sobre el supuesto ataque terrorista, narrativa usada por la administración chavista para explicar las fallas en distintos servicios públicos.

«Le he pedido a Delcy Rodríguez saque las pruebas del ataque informático al Banco de Venezuela. Fue un ataque durísimo… Todos los técnicos entraron a solventar la plataforma y actualizar día por día los servicios ya que a muchos la aparecieron las cuentas sin su dinero. Eso se va a resolver», indicó en una alocución.

Argumentó que el supuesto ataque es contra el bolívar digital «porque en octubre entra en funcionamiento… Atacaron el Banco de Venezuela para intentar retardar el logro de recortar 6 ceros a la moneda y la entrada del bolívar digital», acotó el mandatario de izquierda.

Asimismo dijo que la presunta agresión era como para dejar «30 días sin servicio al país», pero que los técnicos «entraron a levantar la plataforma y lograron restablecer el banco».

Adicionalmente, alegó que hay un incremento «de la guerra contra los servicios públicos y quiero denunciarla. Esa guerra es pagada por el Gobierno de Iván Duque. Ahí están las pruebas. Hubo el ataque a la subestación en Aragua, y entonces sale la derecha a decir que es el Gobierno. Es una estrategia perversa para dejar el servicio como lo dejaron en 2019».

Quejas de usuarios del BDV

A punto de cumplirse una semana desde la falla del Banco de Venezuela, usuarios han condenado que las operaciones efectuadas el día 15 de septiembre no se reflejan en su estado bancario.

«Aún no me aparecen dos pagos importantes que me hicieron el 15-9-2021. Por favor», respondió un usuario a un tuit del Banco de Venezuela.

Otro comentó: «Buenas noches ¿hasta cuándo tengo que esperar para que me regresen mi dinero? Expliquen, que se esta devaluando y ustedes bien gracias».

«¿Y ustedes van a seguir debitando montos que no corresponden? hasta cuándo. Me han quitado de la cuenta más de 800 millones de bolívares», reprochó una de las tantas usuarias.