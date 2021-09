Nicolás Maduro anunció este jueves que el regreso a clases presenciales será ahora a partir de la tercera semana de octubre, pese a que el plan de vacunación todavía no alcanza a todos los estudiantes del país, según informó más temprano Delcy Rodríguez. También advirtió que Caracas podría quedar fuera de la flexibilización de noviembre y diciembre, e incluso, del retorno a clases presenciales, «porque se han disparado los contagios de Covid-19».

“El reinicio de clases en la tercera semana de octubre lo vamos a cumplir, clases presenciales con un plan especial para escuelas y universidades. Y la flexibilización de todo el país para los meses de noviembre y diciembre, para que sean meses de crecimiento comercial. Atención a la gran Caracas, donde se han disparado los contagios en las últimas semanas. En Caracas hay más del triple del promedio nacional de contagios, Caracas podría quedar exceptuada de la flexibilización y el inicio de clases. Les pido a los caraqueños cuidarse y bajar las incidencias. En Caracas hay más rumbas. Se le debe meter full vacunación a la gran Caracas”, afirmó Maduro por VTV.

Además atrasó un mes la meta de vacunación del 70% de los venezolanos. “No debemos bajar los brazos contra el coronavirus. Estamos trabajando seriamente para bajar la incidencia del coronavirus, hay dos vías: cuidarse de verdad y vacunarse. Esperamos la inmunidad en todo el planeta para el año 2022. Hemos vacunado el 40% de todos los venezolanos, en dos semanas llegaremos al 58%, y finalizando octubre Venezuela llegará al 70% de los vacunados. Hemos hecho un esfuerzo grande para conseguir las vacunas”.

Ataque a presidentes de Uruguay y Paraguay



“El presidente de Uruguay no puede entender la fuerza popular que tenemos, su apellido Lacalle tiene en sus genes la oligarquía. Le dije ‘Lacalle, no te metas conmigo’. Uno no puede ir a Celac ni a ONU como un guapetón de calle. El presidente de Paraguay y el de Uruguay se quedaron calladitos contra mí”, acotó.

Nosotros teníamos el salario más alto de América Latina y debemos recuperarlo



Una vez más habló en torno al salario mínimo, uno de los más bajos de la región. “Capriles nunca ha hecho nada, dice ahora que es candidato presidencial para 2024. Se va a un barrio a hacer ofertas engañosas. Nosotros si estamos con el pueblo siempre. Nosotros teníamos el salario más alto de América Latina y tenemos que recuperarlo, se deben crear estrategias”.

“Solo el socialismo es garantía de igualdad, de que nos amemos los unos a los otros, que haya bienestar social y paz. Aquí el estado de bienestar social ha sido vulnerado por las sanciones. El capitalismo ha generado desigualdad, las sanciones generan desigualdad. Solo el socialismo puede traer la paz y el desarrollo para el país”, agregó.