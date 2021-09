El presidente de Prociudadanos, Leocenis García, aclaró este miércoles que no está inhabilitado para ser candidato a la Alcaldía de Caracas, tal como lo dijo el rector del CNE Roberto Picón hace un par de días.

García, quien es apoyado por los partidos de Bernabé Gutiérrez, Luis Parra, Henri Falcón, Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Javier Bertucci, entre otros; explicó que inscribió su candidatura hace 30 días «y el lapso para impugnarla ya venció».

Con respecto a Picón, dijo que este emitió una información sin comunicarse con él.

«Yo no he recibido ninguna notificación de ninguna inhabilitación. Primero, yo no soy funcionario público ni he sido jamás. Así que no aplico para Contraloría. Y segundo, yo no tengo sentencia de ningún tribunal. Fin», zanjó.

Con respecto a los otros aspirantes opositores, precisó que estos «se bajaron de un avión para participar en las elecciones» y les dijo «que solo los venezolanos escogerán el 21 noviembre».

El lunes el rector Picón criticó que no se le permitiera a Eduardo Samán y a García inscribir sus candidaturas a la Alcaldía de Caracas, lo que a su entender era inaceptable.

A través de un comunicado, Picón subrayó que tanto en el caso de García como el de Samán, las condiciones constitucionales fueron «obviadas» y que estos fueron sorprendidos por dichas decisiones.

Después de la aclaratoria de García, solo Samán quedó inhabilitado para postularse a la Alcaldía de Caracas, hecho que el PCV fue a denunciar ante el CNE.

A todos mis seguidores, organizaciones que me respaldan, líderes parroquiales, y sobre todo al noble pueblo de Caracas. No crean en laboratorios. Esta es nuestra fuerza y por esto vamos a triunfar. Yo soy, en nombre de los humildes del pueblo, el nuevo Alcalde de Caracas. pic.twitter.com/rBbuxWjnWo — Leocenis García (@LeocenisOficial) September 15, 2021