El gobernador chavista del estado Carabobo, Rafael Lacava, confirmó este viernes su contagio de Covid-19 por cuarta vez, mientras voceros del chavismo y la oposición han advertido sobre el incremento de casos en los últimos días.

Por medio de su cuenta Twitter, compartió un video donde confirma su infección y posteó lo siguiente: “Ya pronto estaré de nuevo con ustedes. De repente como que me tengo que cuidar un poquito más en medio de la gente. Pero saben una cosa yo tengo dos motores en mi vida uno son mi esposa y mis 4 hijos y el otro este pueblo que me llena de alegría cada vez que estoy con él”.

Junto a la publicación adjuntó un video donde expresa que “todavía no he podido reponerme de este p… covid que me volvió a dar, pero pronto estaré con ustedes. La cuarta vez que me da. Volveré, ya verán”.

Vivimos un segundo pico de contagios muy alto: Advierte Julio Castro



Este jueves, el médico infectólogo Julio Castro advirtió que Venezuela atraviesa por un segundo pico de contagios con una “muy alta transmisión” en varios estados.

“Estamos en una segunda ola intensa, fuerte y muy prolongada”, reconoció el experto en entrevista a Unión Radio.

Caracas podría quedar fuera de flexibilización y clases presenciales por pico de contagios



Mientras que Nicolás Maduro anunció este jueves que el regreso a clases presenciales será ahora a partir de la tercera semana de octubre, pese a que el plan de vacunación todavía no alcanza a todos los estudiantes del país, según informó más temprano Delcy Rodríguez. También advirtió que Caracas podría quedar fuera de la flexibilización de noviembre y diciembre, e incluso, del retorno a clases presenciales, “porque se han disparado los contagios de Covid-19”.

Hasta este jueves, la administración de Nicolás Maduro anunció que se registraron 1.171 nuevos contagios de Covid-19 todos de transmisión comunitaria, para elevar la cifra total a 359.633 casos confirmados.

La vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez señaló que hubo 17 fallecidos en las últimas 24 horas a causa del coronavirus, que lleva la cifra de muertos a 4.363 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.