El representante diplomático de Estados Unidos para Venezuela, James Story, dijo este viernes que participar en el «evento» del 21 de noviembre no significa reconocer a la cuestionada Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre ni tampoco al CNE y más bien, lo ve como una posibilidad de obtener condiciones para unas futuras elecciones libres y justas.

«Cada persona tomará su decisión de participar o no en este evento», refiriéndose a las elecciones del 21 de noviembre. «Participar no es decir que reconoce la Asamblea Nacional del 2021, eso fue un fraude; ni siquiera indicar que reconocen al CNE que es fruto de esa Asamblea Nacional. Pero yo sé que hay personas dentro del CNE que están haciendo todo lo posible para obtener condiciones», explicó Story.

El diplomático norteamericano recalcó que en Venezuela todavía existen partidos inhabilitados, presos políticos, personas inhabilitadas, represión y ningún acceso de la oposición a los grandes medios de comunicación.

«Todos los días Maduro habla sobre la negociación y sobre las elecciones. Tienen el Mazo Dando hablando sobre tema, mientras la oposición no tiene acceso a esos programas ni acceso a medios de comunicación. La cancha de juego está bastante desequilibrado».

Aun así, Story espera que la comunidad internacional esté atenta a los próximos pasos políticos de Venezuela y que en el evento electoral del 21 de noviembre sirva para lograr condiciones .

«La lucha por condiciones mínimas vale la pena, pero la comunidad internacional debe poner el ojo. Cuando un grupo puede utilizar todas las herramientas del Estado y otro grupo no puede hacer ni publicidad o corre el riesgo de quedar preso, no es una elección libre y justo, es un evento y los que van a participar tratarán de hacer lo máximo, pero es obvio que el juego no es limpio».