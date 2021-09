El exrector del Consejo Nacional Electoral en el período 2006-2013, Vicente Díaz, expresó que aunque los representantes de la oposición cambiaron la estrategia inicial (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres) por otra que «no ha sido fácil» y es el de «abrir un canal de negociación formal con el Gobierno y por otro lado retomar la vía electoral», afirma que sí hay condiciones para participar en las elecciones del próximo 21 de noviembre.

Así lo expresó en una entrevista a Circuito Éxitos este miércoles 22 de septiembre y aseguró que actualmente hay un doble proceso al cual se debe volver a entrar y es a una junta electoral y reconectar a la gente para que se pueda potenciar el voto, aunque considera que todo esto tiene «dificultades importantes para que se puedan alinear todos los factores opositores alrededor de esa estrategia», porque «no hay una oposición activa».

Díaz asegura que ya no hay denuncias sobre las fallas del sistema eléctrico y sanitario venezolano. «La gente está pasando necesidades y no se ha afinado a construir una respuesta opositora efectiva al respecto». Además, recordó que aún hay dirigentes opositores en el exilio y/o inhabilitados, así como también presos políticos.

«Esas no son razones para no participar, sino todo lo contrario, hay que hacerlo. Es importante que vengan las misiones de observación internacional a verificar y a construir el músculo democrático por el cual se está luchando para recuperar el sistema de libertad en Venezuela», dijo.

¿Cómo amanecería el gobierno y la oposición el día 22 de noviembre?

Díaz piensa que ese día el gobierno podría amanecer con un rechazo tanto de los seguidores del chavismo como los de Maduro, aunque destaca que todo dependerá del desenvolvimiento de la oposición. «Si la oposición presenta candidaturas que no son unitarias y se divide el voto opositor, entonces el descontento no se expresará de manera contundente».

«Todo dependerá no de lo que haga el Gobierno que tiene un nivel de desgaste rápido, sino de lo que haga la oposición en su estrategia electoral», enfatizó.

Es por ello que considera que para las próximas elecciones previstas para el 21 de noviembre, se debe participar «en las condiciones que hayan». Díaz señala que la lucha no debe enfocarse en que «si no hay unas condiciones perfectas, no participo» y reiteró que hay suficientes garantías para ir a las elecciones y ejercer el derecho al voto porque es la única forma de «generar sacudidas políticas».

Responsabilidad ciudadana

Díaz también indicó que la democracia no solo se construye con los partidos políticos sino también con la ciudadanía. «La gente participa por dos razones: 1. Siente que su voto es efectivo y 2. Porque si no vota, siente que ese voto es un favor a mantener las cosas tal y como están. Es una responsabilidad ciudadana que va más allá de la capacidad de convocatoria de los partidos».