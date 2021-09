– Sobre la diatriba de quién es en definitiva el candidato opositor a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz o David Uzcátegui, el director de la firma Delphos aseveró que no es posible hacer una auditoría integral a las encuestas ya realizadas, pues no incluirían el trabajo de campo.

Según nota de prensa, Seijas refirió al tema y explicó que «para evitar manipulaciones y malos entendidos, hay que decir una vez más que no le corresponde a estas empresas (encuestadoras) decir quién gana o pierde».

Luego de que Uzcátegui declaró este miércoles que «encuestadores revelan que David Uzcátegui ganó las mediciones en Miranda», tomando referencia una entrevista concedida por Seijas y Jesús Seguías, director de la firma Datincorp, en un programa radial.

Seijas respondió: «Los estudios muestran un escenario cerrado entre las opciones en disputa, pero de nuevo, y me disculpan que sean reiterativo en este punto, las discusiones y decisiones corresponden a las partes involucradas».

Tras enfatizar que las encuestadoras no tienen la atribución de anunciar al ganador de la contienda interna, Seijas explicó: «Se realizó un estudio y los resultados se entregaron. Corresponde a las partes tomar la decisión con base en los acuerdos firmados».

«Entiendo que una de las partes señala que un punto del acuerdo no se cumplió, y que este es el de la auditoría de los estudios. De nuevo, eso son temas del acuerdo firmado y corresponde a los involucrados discutirlo y tomar decisiones», recordó, en alusión al reclamo presentado por el aspirante Carlos Ocariz, exalcalde del municipio Sucre y dirigente de PJ.

Asimismo, indicó que sobre la polémica por las auditorías de las encuestas, no es posible hacer una auditoría integral sin repetirlas.

«Al momento de contratar el estudio, se pidió a Delphos la posibilidad de acompañar a los equipos de campo durante el proceso de levantamiento de la información. Este acompañamiento no se realizó, y desconozco los motivos».

«¿Se puede lleva a cabo una auditoría integral de estas encuestas sin repetirlas, como ha planteado Uzcátegui?», cuestionó «el trabajo de campo no, porque ya se hizo. Para que incluya el trabajo de campo tiene que hacerse durante el trabajo de campo. Es decir, no puedes ver a los encuestadores trabajando si no están trabajando», contestó Seijas.

«Guerra sucia»

Integrantes de Primero Justicia alertaron este miércoles que David Uzcátegui y el Psuv fraguan una «guerra sucia» para distorsionar el acuerdo entre Carlos Ocariz y David Uzcátegui, sobre cómo se elegiría el candidato unitario de la MUD para la gobernación de Miranda.

Roger Delgado escribió en Twitter que la tolda aurinegra tiene información de que «al mejor estilo de «El Mazo Dando», el comando de Uzcátegui prepara guerra sucia con falsos captures y audios chimbos» e hizo un llamado a «cumplir con el acuerdo».