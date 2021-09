El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, William Anseume, rechazó este viernes la designación del rector de la USB y la de los dos vicerrectores por considerar que forma parte de un plan para intervenir a la Universidad.

En conversación con ND, Anseume rechazó la designación de Jorge Stefani; Víctor Theoktisto como vicerrector académico y José Hernández como vicerrector administrativo.

A continuación nuestra entrevista:

Apusb pidió que las nuevas autoridades fueran profesores de la USB. Ese es el caso, ¿el CNU no les dio lo que querían?

– La solicitud real la hacemos los representantes profesorales ante el Consejo Directivo (CD). ¿Qué pasa? Una vez fallecido el rector Planchart, el CD tomó la decisión de encargar en la rectoría al señor Luis Holder, quien era el vicerrector académico encargado y era foráneo de nuestra universidad.

– Ante esa decisión, que no le correspondía al CD, los representantes profesorales solicitamos una reconsideración de esa decisión y a la vez, nos dirigimos a los profesores de la Simón Bolívar para solicitar que aquellos que tuvieran los requisitos y que estuviesen dispuestos a ocuparse del cargo de una manera temporal nos suministraran sus nombres y hojas de vida.

– Elevamos diez nombres al CD y luego se completó la lista –como ya se sabe públicamente- con los ocho afectos al régimen que presentó el representante del Ministro y dos miembros más del CD. ¿El régimen complació la solicitud? ¡Es verdad! El régimen complació la solicitud en el sentido de aceptar un miembro del personal académico de la Universidad Simón Bolívar como rector. Se excedió un poco al designar al vicerrector académico encargado y al vicerrector administrativo encargado. Pero, la decisión se corresponde con la solicitud que hicimos los representantes profesorales de que el nuevo rector fuera un miembros del personal académico y no un agente externo del régimen para la Universidad Simón Bolívar.

¿El Consejo Directivo envió listas al CNU para cada cargo? Entendemos que los vicerrectores escogidos estaban en esas listas. ¿Cierto? En el caso del rector, no.

– Creo que ahí hubo una confusión. Eso no lo he podido precisar con el Secretario, porque creo haber escuchado el nombre de Jorge Stefani, pero puede haber la confusión porque como el consejo fue virtual la lista la elaboré entre memoria y algo que podía escribir y con todas las inconveniencias de falta de electricidad, entre otras, y no la corroboré con el Secretario. Así que es posible que Jorge Stefani sí haya estado integrado en la lista.

¿En qué estado está el proyecto chavista de elegir autoridades por voto paritario (mismo voto tanto para profesores como obreros)? ¿Existen otras propuestas con un voto no paritario?

– Ese tema es mucho más complejo. Obviamente el régimen ha insistido en la aplicación de la sentencia 047 y la anterior 342 que tiene que ver con las elecciones en las universidades, que indican que debemos regirnos por la Ley Orgánica de Educación y no por la Ley de Universidades ni la Constitución Nacional.

– Como universitarios no podemos desconocer la Constitución ni la Ley de Universidades y para eso se introdujo un recurso por parte de la Universidad Central de Universidad y otras universidades como la Simón Bolívar de reconsideración de esa medida y de revisión constitucional de la medida. Aún pendiente de que el TSJ se pronuncie al respecto.

– En todo caso, está marcada la inconstitucionalidad. El régimen pretende, y supongo que es lo que hará en la Simón Bolívar, saltarse la Constitución y la Ley de Universidades con la implementación de un artículo de la Ley Orgánica de Educación que además fue derogado por la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Eso es algo que la gente suele olvidar pero la diputada Bolivia Suárez, quien murió por coronavirus, adelantó con la Subcomisión de Educación la derogación del artículo de esa ley que de alguna manera convivía con la Ley de Universidades.

– Probablemente el régimen quiera imponer la sentencia y comenzaría seguramente por la Simón Bolívar y ahí habría entonces un inmenso dilema con la Constitución Nacional. El anuncio tiene que ser por elecciones, desde luego, porque necesitamos que las autoridades sean electas por la comunidad universitaria.

Ahora que fueron escogidas figuras que, según usted, son afines al régimen. ¿Qué podría esperarse para la USB? ¿Llamaría esto una intervención oficial?

– No es exactamente una intervención. Es el cumplimiento del plan que está previsto con la suspensión de las elecciones. ¿Qué pretendían con esta suspensión? Colocar, como lo estaban haciendo, fichas del régimen en la dirección de las universidades. En todos estos años eso había sido imposible por la existencia de elecciones en las universidades.

– Paralizar las elecciones por el mecanismo que fuera, en este caso el TSJ, implicaba lo que ocurría en las universidades: renuncias de algunas autoridades y el deceso de otras como en la UCLA, en la UDO, en la Universidad del Zulia y por supuesto, en la Universidad Simón Bolívar.

– Esto significa que el régimen avanza en su proyecto de ocupar esos cargos con fichas del régimen para tener el control y avanzar con su proyecto destructivo de la institucionalidad universitaria. Esto se traduce en avanzar en la universidad comunal; avanzar en la militarización de las universidades; y convertir las universidades en empresas con el objetivo de aplicar el socialismo.