El director del Ifedec e integrante de Unión y Progreso, Pedro Pablo Fernández dijo que el G4 actúa de manera «perversa» al imponer desde la directiva de los partidos candidatos que no son reconocidos como líderes naturales de los municipios de todo el país y aseveró que está imitando al Psuv quien actúa de manera arbitraria y autoritaria.

En medio de la diatriba política que combina elecciones regionales, negociaciones en México para lograr «un acuerdo integral» para superar la crisis del país y el regreso del G4 a la vía electoral, Fernández tiene varias críticas sobre la manera en que se han conducido UNT, AD, PJ y VP. Recordó que él siempre ha tenido claro que la abstención es la vía del fracaso y que tarde o temprano, quienes apostaron a otras opciones se darían cuenta del error cometido al asumir la vía abstencionista en 2016.

«Nosotros dijimos que la abstención no iba a deslegitimar al gobierno, sino a la oposición, y que una vez que la oposición se metiera por ese camino se iba a terminar de convertir en escombros. Eso fue exactamente lo que pasó, porque la estrategia abstencionista resultó equivocada, nosotros nos mantuvimos siempre firmes desde el principio, y ahora visto el fracaso de la abstención que era cantado y que era obvio que iba a producirse, vienen de regreso al camino electoral, pero vienen de regreso con un montón de incoherencias y con muchas dudas; y en un momento donde el prestigio de su partidos y de sus liderazgos ha caído a su mínima expresión», declaró en entrevista exclusiva concedida a ND.

Muestra de estas incoherencias, es que el G4 está privilegiando los intereses de los partidos, los intereses particulares por encima del interés colectivo; y «está yendo más dividida que nunca porque cada uno está pensando en su propio interés personal y no ponen el interés del país por encima», reprochó.

(…) «Vengo de visitar Trujillo y es un buen ejemplo de lo que está pasando, en Trujillo el Psuv hizo unas primarias, el candidato que ganó esas primarias del Psuv no es el candidato a gobernador, y el que quedó de segundo tampoco y el que quedó tercero tampoco, después de haber hecho una primaria, el Psuv decidió poner de candidato a gobernador desde aquí de Caracas a una persona, que ni siquiera había participado en el proceso interno allá. Así actúa el Psuv, arbitrario, autoritario, desconociendo los liderazgos naturales en las regiones, en el G4 están haciendo lo mismo, imitando el Psuv igualito, ponen 23 candidatos desde Caracas y candidatos a concejales, a alcaldes».

Pese a este escenario, Fernández manifestó sentirse optimista porque en las comunidades se están alzando líderes naturales que pertenecen a gremios, sindicatos, a la iglesia que «saben que la política es para servir» y que trabajan por la gente.

«Tengo fe en que esos líderes, en esos municipios, que se decidieron a participar y están siendo excluidos por todas esas plataformas nacionales, ahí van a ver sorpresa, habrá una votación importante y creo que a partir de ahí hay que construir una fuerza política, un movimiento político que de abajo hacia arriba logre articular a ese 80% de venezolanos que queremos un cambio».

A continuación nuestra entrevista:

Faltan 75 días para las elecciones regionales y el llamado G4 se unió finalmente a la vía del voto, ¿qué lectura le da a qué lo hayan hecho a última hora? ¿Qué consecuencias puede traer esto para la oposición en general?

– Después del triunfo espectacular que tuvo la oposición en el 2015, ya en enero de 2016, los líderes más importantes del G4 empezaron a plantear el camino de la obtención, cosa absurda porque acabábamos de ganar 2/3 partes de la AN, yo nunca entendí porque íbamos a asumir un camino abstencionista cuando acabamos de ganar la última elección de la forma que lo habíamos hecho. Pero ya en enero de 2016, empezaron a hablar de que no había más elecciones hasta que Maduro se fuera, que Maduro se tenía que ir en seis meses, se convocó un plebiscito para desconocer el CNE y se empezó una estrategia abstencionista para deslegitimar al gobierno. En ese momento, nosotros dijimos que la abstención no iba a deslegitimar al gobierno, sino a la oposición, y que una vez que la oposición se metiera por ese camino se iba a terminar de convertir en escombros. Eso fue exactamente lo que pasó porque la estrategia abstencionista resultó equivocada, nosotros nos mantuvimos siempre firmes desde el principio, y ahora visto el fracaso de la abstención que era cantado y que era obvio que iba a producirse, vienen de regreso al camino electoral pero vienen de regreso con montón de incoherencias y con muchas dudas; y en un momento donde el prestigio de su partidos y de sus liderazgos ha caído a su mínima expresión.

– Las encuestas reflejan que así como el 80 % del país rechaza a maduro también está rechazando a los líderes más importantes de los partidos del G4, están asumiendo el camino electoral con muchas dudas y con muchas contradicciones, pero con un elemento adicional que es muy perverso, que en los cuatro partidos están viendo todo en función de sus partidos es decir están nombrando los 23 estados a los candidatos de sus partido y en los 125 municipios están poniendo desde Caracas hasta el último concejal suplente del municipio Carache en Trujillo, todo lo están haciendo en función de cuotas de partidos; esto me toca a mí, esto me toca a mí, nos repartimos si a ti te toca la gobernación, a mí me tienen quedar la alcaldía de la capital y así van desconociendo liderazgos naturales que hay en esos estados y en esos municipios que están en los gremios, que están los sindicatos, que están en la iglesia. Este montón de líderes que hay que están siendo desconocidos porque los 4 partidos que están reducidos a su mínima expresión, hoy pretenden repartirse las candidaturas entre ellos 4. Bueno es la peor estrategia que pueden hacer por este camino se está llevando la elección a una debacle.

Una de las premisas de Unión y Progreso es apoyar a los mejores líderes sean de partidos conocidos o no, ¿qué impresión le merece que en Miranda se estén peleando por el puesto a gobernador David Uzcategui y Carlos Ocariz?

– El conflicto que está planteado en Miranda es una manifestación de lo que está haciendo eL G4, está privilegiando los intereses de los partidos, los intereses particulares por encima del interés colectivo, la posición está yendo más dividida que nunca porque cada uno está pensando en su propio interés personal y no ponen el interés del país por encima y nosotros nos preguntamos qué tiene que pasar en Venezuela para que el liderazgo político piense en los venezolanos, la situación de pobreza del último informe de Encovi dice que el 90% de la población tiene hoy un ingreso que no le permite comprar la canasta básica, es decir que el 90% de las familias en situación de pobreza y el 80% no puede comprar la cesta alimentaria con lo cual se colocan el 80% en situación de pobreza extrema.

– La situación es dramática en Venezuela, en este momento es imperdonable que los líderes políticos estén pensando en sus partidos y en sus proyectos personales y no actúan con generosidad y salgan a buscar los 335 mejores líderes que puedan presentar para las alcaldías, los que me dejen más confianza, líderes que sean capaces de motivar más la participación electoral de la gente, eso es lo que tendría que estar haciendo el liderazgo político en este momento, cuando están fuertemente cuestionados y donde sus partidos están prácticamente inexistente. Es el momento de la generosidad, no es el momento de la pugna por ver cómo queda cada uno individualmente.

Unión y Progreso participó en las parlamentarias, siempre ha apoyado la vía electoral, pero al día de hoy, ¿cree que las condiciones electorales y políticas están dadas para tener un proceso justo y medianamente creíble?

– Desde Unión y Progreso siempre nos mantuvimos contrarios a la política abstencionista porque entendíamos perfectamente que esa política no va a conducir nada y lo sabíamos porque la historia nos demuestra eso, la abstención como herramienta para deslegitimar al gobierno se ha ensayado muchísimo en el mundo, no somos los primeros y siempre ha fracasado. Una oposición que se abstiene es una posición que desaparece, siempre ponemos el ejemplo de Bolivia; Evo Morales fue candidato contra la constitución, la constitución lo prohibía, y la oposición no se abstuvo, participó, presentó candidatos, incluso no presentaron candidatos unitarios, fueron muy divididos, pero sin embargo, esa oposición, participando en las elecciones, motivando, visitando todo el país, hablando con la gente y convirtiendo el descontento contra Evo Morales en una fuerza electoral, terminaron produciendo un resultado que fue que Morales fue desconocido por él en Bolivia y sin embargo, la fuerzas de la coalición de fuerzas que soportaba a Evo Morales se quebró porque la gente participó, porque la oposición participó masivamente.

– Si la oposición se abstiene, pues simplemente las fuerzas que soportan a un gobierno autoritario se van a mantener unidas, las elecciones son una oportunidad para que la oposición movilice a una población que está descontenta y está demostrado históricamente que cada vez que una fuerza democrática quiere salir de un gobierno autoritario y moviliza a la población descontenta electoralmente, se produce finalmente el quiebre de la coalición dominante.

– Por eso hemos defendido siempre que la vía tiene que ser electoral, ahora tiene que haber un liderazgo que active ese electorado de forma positiva, constructiva, un electorado que ponga todo en función de los venezolanos y no de intereses particulares, porque si es un liderazgo que está pensando en su propio interés, es un liderazgo que no va a motivar al lectorado y al final, el resultado no va a ser el que se espera.

¿Qué lectura le da a las negociaciones en México? Muchos desestiman que el gobierno esté poniendo más condiciones que la Plataforma Unitaria, que la oposición tiene más que perder que el chavismo…

– Yo no soy nada optimista con el diálogo que está presentándose en México, porque creo que para que tú tengas un diálogo que produzca un resultado favorable con este gobierno, tú necesitas que haya una fuerza interna. Hoy la oposición está sentada en México sin fuerza interna, muy dividida, muy fracturada, en medio de un proceso electoral y yo creo que esas conversaciones las está utilizando el gobierno para deslegitimar más a la oposición, para descalificarla, esto se ve en las declaraciones de Maduro, de Diosdado, de los voceros más importantes del gobierno.

– Están todo el día desde los medios de comunicación que controlan desde el Estado descalificando a la oposición que está allá. Creo que el gobierno está actuando estratégicamente para golpear, para que la oposición se siga desacreditando frente a la opinión pública y al final creo que están utilizando México para eso.

– Creo en el diálogo y en las negociaciones, pero creo en un diálogo donde tú tienes que ir a hablar con un gobierno autoritario que quiere permanecer en el poder a perpetuidad, tú tienes que ir a hablar con el gobierno teniendo una fuerza interna, construyendo un liderazgo adentro, cuando uno evalúa en las encuestas la opinión que tiene el país sobre los líderes de la oposición que están en México, uno ve francamente que esa es la justa muy debilitado y liderazgo debilitado tiene muy poco que conseguir en un proceso de negociación.

En medio de tantas postulados, ¿qué debe hacer un candidato para sobresalir del montón? ¿Qué decirle al 80% del país que rechaza a Maduro, pero que tampoco se siente atraído por la oposición?

– Mira creo que los liderazgos naturales, es decir los libros que están ahí en las comunidades, pendientes de la gente, que han ejercido la política como servicio, es decir, con la visión de que la política es para servir. Los líderes que la gente percibe que están buscando una alcaldía o una gobernación para poner los instrumentos que tienen esas instancias de poder para ponerlos al servicio, de la solución de los problemas, de la construcción de soluciones; son esos líderes que vienen trabajando en gremios, en sindicatos, que vienen trabajando con la iglesia, con la pastoral social de la iglesia haciendo obras sociales, ocupándose de la gente, van a tener un resultado favorable en la elección municipal y regional, sobre todo en la elección municipal la gente se conoce, la gente identificar claramente las características de sus líderes y es una elección donde van a florecer muchos liderazgos naturales en cada uno de los municipios.

– Tengo mucha fe de que estamos en las puertas de la construcción de un nuevo liderazgo, una renovación del liderazgo político de abajo hacia arriba, creo mucho en eso, creo que en los municipios están surgiendo líderes importantes, hay que darle mucho impulso, mucho apoyo para que puedan desarrollar el liderazgo.

Usted ha dicho que es un grave error repartirse las candidaturas a dedo como lo hace el G4 o la MUD, ¿qué pueden hacer los partidos que no pertenecen a ellos para sobrepasar esta costumbre?

– Vengo de visitar Trujillo y es un buen ejemplo de lo que está pasando, en Trujillo el Psuv hizo unas primarias, el candidato que ganó esas primarias del Psuv no es el candidato a gobernador, y el que quedó de segundo tampoco y el que quedó tercero tampoco, después de haber hecho una primaria, el Psuv decidió poner de candidato a gobernador desde aquí de Caracas a una persona, que ni siquiera había participado en el proceso interno allá.

– Así actúa el Psuv, arbitrario, autoritario, desconociendo los liderazgos naturales en las regiones, en el G4 están haciendo lo mismo, imitando el Psuv igualito, ponen 23 candidatos desde Caracas y candidatos a concejales, a alcaldes.

Ahí está un vídeo de Enzo Scarano, candidato a gobernador en Carabobo del G4, pidiendo al G4 que abran esas planchas a otros factores, porque allá pusieron desde aquí de Caracas hasta el último concejal suplente del municipio Montalbán y el propio Scarano está diciendo «aquí hay gremios, hay sindicatos, gente representativa de la sociedad civil, hay líderes en los municipios mejores que los liderazgos que tienen esos partidos y que no están siendo tomados en cuenta».

– Eso lo está diciendo un candidato a gobernador del G4 nombrado, yo no quiero contarles lo que está pasando en el país en todas partes desconociendo liderazgos naturales porque los cuatro partidos aquí se están repartiendo todas las candidaturas para los dirigentes de los 4 partidos, cuando esos 4 partidos no representan nada. AD en las encuestas tiene 1 %, 1,4%, además está dividida entre una fracción con Henry Ramos y la otra con Bernabé y PJ tiene 1,2 % y el partido de Manuel Rosales tiene 0,6%, esos partidos que no tienen nada, están pretendiendo desde Caracas, imponer a todos sus candidatos, que en muchos casos sus candidatos no representan para nada lo que la gente quiere.

– Entonces, ni hablar de la Alianza Democrática que es una copia todavía más degradante de toda esa política, sin embargo, desde los municipios están surgiendo candidaturas naturales con tarjetas muy pequeñas, con tarjetas regionales que están agarrando mucha fuerza, que son líderes que tienen el cariño y el afecto de la gente y la confianza.

Si el camino sigue como vamos, ¿qué espera que pase el día después de la elección regional?

– Yo creo que el día de la elección va haber un Psuv que va a sacar una votación baja, como la que has sacado en los últimos procesos, a pesar de toda la presión y de toda la movilización y de que van a buscar la gente que tiene una casa en la Misión Vivienda y la sacan de su casa casi que arrastrados y terminan sacando una votación cada vez más pequeña, porque cada vez la gente está más descontenta con el gobierno y cada vez esa fisura se ve más claramente.

– Por parte del G4 y la MUD que fue una tarjeta tan importante para los que queremos producir un cambio en el 20105, lamentablemente los 4 partidos que se han apropiado de esta tarjeta para ellos, bueno van a convertir esta tarjeta es una tarjeta que sacó 7 millones y medio a pasar a tener 1 millón y medio de votos, no sé cuánto van a sacar, pero van a reducir la fuerza de esa tarjeta de forma significativa.

– En la Alianza Democrática volverá a sacar el poquito de votos que sacó en la elección parlamentaria, pero tengo fe en que esos líderes, en esos municipios, que se decidieron a participar y están siendo excluidos por todas esas plataformas nacionales, ahí van a ver sorpresa, habrá una votación importante y creo que a partir de ahí hay que construir una fuerza política, un movimiento político que de abajo hacia arriba logre articular a ese 80% de venezolanos que queremos un cambio, para procurar que ese cambio llegue lo más pronto posible.

– Venezuela necesita cambiar el gobierno, porque mientras esté el gobierno nacional al frente del poder Ejecutivo, el país no va a poder encontrar el camino para la reactivación económica, para reactivar el empleo, el ingreso de la familia seguirá estando muy pobre y yo estoy convencido que es a partir de la construcción ese gran movimiento de abajo hacia arriba, que nosotros vamos a poder tener la fuerza para producir un cambio.

– Yo soy muy optimista frente al futuro porque el gobierno tiene 80% de la población en contra, cada vez son más sectores del chavismo -del propio chavismo- que está descontento, que quieren un cambio, y el cambio va a venir más rápido en la medida que logremos construir un liderazgo político serio, responsable, que sea capaz de orientar y que sea capaz de articular y motivar ese 80% que quiere cambio.