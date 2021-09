El diputado AN/2015 Freddy Superlano (VP-Barinas) explicó este viernes las razones que llevaron a uno de los partidos más controvertidos a volver a la ruta electoral y aseveró que más allá de una estrategia, la decisión de participar en las elecciones regionales y municipales es para mantener la unidad opositora.

Este marte, 31 de agosto, el denominado G4 o Plataforma Unitaria dio conocer finalmente que irán a elecciones, tras años de motivar el abstencionismo. Lo harán con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, aunque reconocen que los comicios no serán «ni justos, ni convencionales».

El militante de VP, estuvo varios meses en clandestinidad en el año 2019, luego de que el TSJ/ANC lo acusó por la «comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado». Tras los hechos del 30 de abril de 2019. Pero Superlano pudo regresar al país tras ser indultado en 2020.

Hoy se encuentra haciendo campaña en Barinas y explicó que es el candidato a la gobernación por la MUD, sin embargo, asumió que la decisión de participar en estos comicios no fue nada fácil y que fue «bien debatido» dentro de las filas del partido que acumula más presos políticos, exilados y perseguidos.

Al ser consultado sobre ¿por qué no esperar a tener resultados en México para tomar una decisión?, el parlamentario respondió que se han registrado algunos avances, «pero eso no significa que no estemos dispuestos a tomar otra decisión en caso de que las negociaciones no tengan el resultado esperado (…) tenemos esperanzas de avanzar en la elección presidencial y de la AN que es la que nos deben; esta regional está dentro del cronograma, pero no son las que resuelven los problemas del país. Lo vemos como una forma para recuperar los espacios de lucha y acumular fuerzas para las que realmente queremos que son las presidenciales».

A continuación nuestra entrevista:

Desde hace varios meses recorre municipios de Barinas, ¿esto forma parte de su precampaña? ¿por qué hacerlo antes del anuncio de la MUD?



– Yo nunca he dejado de recorrer mi estado, los meses que no lo hice es porque tenía orden de captura, apenas llegue a Barinas empecé a recorrerla de nuevo, es una práctica de toda la vida, esto no tiene que ver con una candidatura, sino con mi labor parlamentaria, con mi papel de dirigente político del estado y de VP, del tema organizativo, se trata de no perder contacto con la gente y desde septiembre hasta hoy he recorrido Barinas 5 veces. Esto me permite estar preparado y listo por si llega una oportunidad como la de ahora.

Barinas ha estado controlado durante los últimos años por el chavismo, inclusive por la familia Chávez, ¿qué le ofrece Superlano a los barinenses?

– Barinas es un estado con vocación agrícola y está desasistido, para activar el aparato productivo tiene que haber inversión porque hoy en día no estamos ni en el séptimo lugar en producción de arroz, maíz, carne y leche. Durante los recorridos, se nos acercan los productores y nos piden apoyo, asistencia técnica y financiera,. Una de las principales propuestas tiene que ver con este sector porque queremos que Barinas sea lo que fue antes, esa es nuestra punta de lanza de cara a nuestra propuesta como tal.

– Entendemos que la gobernación tiene muy pocos recursos, pero podemos ser grandes articuladores con el sector privado y el empresariado. Además, Barinas tiene gran potencial turístico que nunca se ha explotado, también queremos promoverlo nacional e internacionalmente.

¿Dentro del G4 tuvo otros oponentes o usted es el candidato por consenso?

– Habían varios candidatos, que poco a poco fueron optando por otros espacios y decidieron apoyarnos, es el caso de Pedro Castillo y Julio César Reyes que optaron por ser candidatos a municipios.

¿Está usted habilitado? ¿ya inscribió su candidatura?

– Estoy habilitado desde que recibí el indulto, ayer se realizó el proceso de inscripción ante el CNE y no hubo ningún tipo de problema.

Respecto a la situación interna de VP, ¿participar fue una decisión tomada por todos los militantes?

– Esta decisión fue bastante debatida, por supuesto siempre hay en nuestro partido personas que tienen un punto de vista contrario, nunca hemos tenido unanimidad porque hay varios militantes que son irreverentes y van en contra de decisiones como esta, así fue en el año 2017. Pero hubo una decisión colectiva en las estructuras parroquiales, regionales y decidimos participar, entendiendo esto en el marco de la unidad, este evento es para nosotros más que una cuestión de estrategia, vital, entendiendo el tema unitario y que lo más importante es mantener la unidad cohesionada en estas circunstancias. Estábamos obligados a esto.

AD, PJ y UNT tienen muchos más candidatos que VP. ¿Por qué?

– Los candidatos de VP son cuadros medios, para estas elecciones son candidatos a consejos municipales, alcaldías, muy pocos dirigentes con perfil a la gobernación. Para alcaldías están Francisco Sucre (Bolívar), Luis Stefanelli (Falcón) y Juan Rodríguez (Cumaná).

¿Por qué ir a elecciones si no han terminado las negociaciones en México?

– Yo creo que ya hubo algo de adelanto en la primera discusión, algunas condiciones, el tema de los habilitados, los indultos, pero eso no significa que no estemos dispuestos a tomar otra decisión en caso de que las negociaciones no tengan el resultado esperado.

– Este viernes es la segunda oportunidad en la que se sentarán, y tenemos esperanzas para avanzar en la elección presidencial y de la AN que es la que nos deben. Esta regional está dentro del cronograma, pero no son las que resuelven los problemas del país, lo vemos como recuperación de espacios de lucha y acumulación de fuerzas para la que realmente queremos, que es la presidencial.