El aspirante de Fuerza Vecinal para la Gobernación de Miranda, David Uzcátegui, descartó este jueves que vaya a postularse como candidato independiente si en la Unidad no hay consenso sobre la realización de primarias en la entidad.

“Yo no me lanzaría solo. Yo soy una persona de Unidad. A lo mejor Carlos Ocariz (de Primero Justicia) se lanza solo, pero yo no”, dijo Uzcátegui brevemente a ND en una entrevista.

Sin dar mayores detalles, Uzcátegui, quien disputa con Ocariz la candidatura a la Gobernación actualmente controlada por el chavismo, aseguró, sin embargo, que en Miranda sí habrá “un solo candidato” por la Unidad para el 21 de noviembre, escogido por un método que todavía están “explorando”

“Seguimos construyendo la Unidad y no se ha tomado la decisión. Estamos explorando todavía el método. Muy pronto, estoy seguro, vamos a tener una decisión definitiva. Lo cierto del caso es que vamos a tener un solo candidato a través de un método transparente, bueno para todos, que no esté contaminado, que sirva y genere confianza a todas las partes involucradas”, sugirió.

Para él, ese “método” son unas primarias, las cuales pide desde hace dos meses “para construir la Unidad en Miranda”, pero “lamentablemente el otro candidato (Ocariz) no quiso (…) porque iba a ser derrotado”.

“Esa es la verdad. Todas las encuestas de opinión y tendencia en calle están claras de que estamos ganando en nuestro estado Miranda y por eso evadieron ir a primarias”, recriminó.

Y defiende que el 70% de la gente quiere decidir, “no que le impongan un candidato”.

“No estamos para imposiciones”, señaló.

Y volvió: “Claro, estamos explorando otros métodos, no te puedo adelantar nada, porque hemos sostenido conversaciones con la otra parte y hemos tomado una decisión de no estar anunciando el método”.

EL DATO: ND conoció que la decisión la tomará la Unidad hoy jueves en la tarde.

Esta semana, el G4 anunció que sí participará en los comicios del 21 de noviembre usando la tarjeta de la MUD, aunque reconocen que no son elecciones justas.

En un comunicado, indicaron: “tomamos esta decisión mayoritariamente después de un difícil proceso de deliberación interna y tras una reunión entre líderes locales, regionales y nacionales… Sabemos que estos comicios no serán justos ni convencionales; sin embargo, será un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar a unas presidenciales libre”.

Informaron que la decisión complementa “los esfuerzos que se adelantan en México y apuntan a salida pacífica democrática… Para sacar a los venezolanos de la pobreza a los que están sometidos”.

¿Tendencia actual?

Consultado sobre la tendencia actual en Miranda, Uzcátegui aseguró que “cada vez somos más” y que las encuestas que ha compartido el equipo de Ocariz, donde se le ve superior al dirigente de Fuerza Vecinal, son “el filtro del filtro” de esos estudios.

“Jamás han mostrado la ficha técnica, son encuestas telefónicas, que no tienen basamento estadístico”, dijo, y defendió: “Nosotros hemos publicado muchas encuestas y somos claros con esos y estamos ganando en Datincorp y hasta la de Delphos, y no del filtros, sino de la pregunta completa”.

Preguntado sobre la posible utilización de las encuestas como un método para la escogencia del candidato, reiteró su posición de no poder adelantar detalles.