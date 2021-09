El presidente nacional de la Alianza del Lápiz y candidato a la alcaldía de Caracas, Antonio Ecarri aseveró este viernes que no aceptará imposición de candidatos del G4 -Tomás Guanipa o Roberto Patiño- ya que su postulación es irreversible; en sus palabras: «los que se lanzarán solos serán ellos porque decidieron participar a última hora, el CNE ha dicho que ya no hay tiempo para primarias en Caracas».

En entrevista telefónica concedida a ND, Ecarri recordó que Alianza del Lápiz forma parte de la Coalición Nacional Independiente, pero durante los últimos meses de cara a las elecciones del 21 de noviembre ha «ido juntando» a todas las organizaciones y movimientos que son parte de la Plataforma Unitaria. «Pero no vamos a compartir una decisión, una imposición de madrugada, de última hora, pues nuestra candidatura es irreversible y eso no va a cambiar».

Al ser consultado sobre si se lanzará sin el apoyo de la MUD, respondió «yo creo que se lanzarían ellos solos, porque hoy declinó Carlos Julio Rojas, ya declinó Ismael León (VP), Nicmer Evans y Javier Chirinos (Vente Venezuela. ¿Entonces, quién se va solo? ¿El cogollo o quién?».

En este mismo orden de ideas, criticó que hasta ahora la MUD no haya definido quién será el candidato y afirmó que según el CNE ya no hay tiempo para hacer primarias en Caracas. «Esto hubiese sido posible -primarias- si los liderazgos fueran sido seleccionados de forma sincera, con tiempo y no a última hora porque todo el mundo sabía desde enero que había un reglamento aprobado por el G10».

Hace 3 meses, Ecarri anunció su candidatura y durante los últimos días, fuentes de PJ han confirmado a ND, que este suena como un candidato fuerte debido a problemas internos dentro de la tolda aurinegra.

Asimismo, descartó que su candidatura haya sido apoyada por Claudio Fermín y calificó de fakenews el anuncio que hizo Soluciones más temprano este viernes de declinar su apoyo a Ecarri para dárselo a Leocenis García.

A continuación nuestra entrevista:

¿Cómo está la situación de la candidatura en Distrito Capital? ¿Qué pasa si el G4 designa a otra persona?

– La verdad es que nosotros formamos parte de la Coalición Nacional Independiente y que hemos estado juntando a todas las organizaciones que son parte de la Plataforma Unitaria, hemos decidido buscar a los verdaderos líderes regionales en todos los lugares del país, tenemos abiertas las puertas para que todos los factores que quieran formar parte de este proyecto -que tiene 14 años- se sumen. Pero si el tema de la candidatura se trata de una imposición de madrugada, de última hora, evidentemente no vamos a compartir esa decisión, nuestra candidatura es irreversible y eso no va a cambiar.

¿Se lanzaría por su cuenta?

– Yo creo que se lanzarían ellos solos (G4) porque hoy declinó Carlos Julio rojas, declinó Ismael león de VP, también declinó Nicmer Evans y Javier Chirinos, coordinador regional de Vente Venezuela. Habría que preguntar entonces, ¿quién se va solo el cogollo o quién?

¿Aceptaría una primaria?

– Ya el CNE nos ha dicho que no hay tiempo de ir a primarias en Caracas. Todo esto hubiese podido pasar, si el liderazgo se escogía de manera sincera, con tiempo y no a última hora. Todo el mundo sabe que había un reglamento aprobado por el grupo del G10, desde enero, pero anunciaron a última hora que iban a participar, cuando yo hace tres meses los invite públicamente y los exhorte porque yo sí dije la verdad: Alianza del Lápiz, que es un movimiento nacional abrirá las posibilidades de ser candidato a la alcaldía.

– Eso fue hace más de 90 días y ahí mismo se sumó Puente, que también forma parte de la Plataforma Unitaria, está Vanguardia Popular, el movimiento Democracia de Inclusión, que también forma parte. Todas las organizaciones que nos han apoyado son organizaciones y dirigentes de la Plataforma Unitaria, nosotros no hemos aceptado apoyos extraños a la unidad o de oposiciones fingidas.

¿Qué lectura le da a que Claudio Fermin le retiró el apoyo a su candidatura para dársela a Leocenis García?

– Lo mismo ocurrió con Nuvipa, pero nunca hubo un actor formal de apoyo de Soluciones hacia mi candidatura, a mí me extraña que hablen de retirar el apoyo porque nunca acepté apoyo de esas organizaciones.

– Estos fake news hay que eliminarlos de la política venezolana porque le hacen mucho daño, creo que cada quien tiene que estar con su cada cual, somos de la Plataforma Unitaria y convocamos es a la gente de bien y no a estás cosas que nos extrañan. Los actos que se han hecho en nuestro comando de campaña forman parte de la Plataforma Unitaria y nos hemos cuidado mucho de las alianzas que hacemos para evitar este tipo de tergiversaciones y de cosas poco éticas.

Usted se postuló a una alcaldía controlada por el chavismo y se enfrentará a Carmen Meléndez, ¿cuál es su carta o propuesta más fuerte para enfrentar al chavismo?

– La decepción de ellos por parte de su gente y la esperanza que estamos construyendo de parte de los independientes, que es la inmensa mayoría de Caracas, son el 70% que no pertenece a ningún bando político. Los caraqueños lo que quieren es que la alcaldía no sea el comando de campaña de nadie, ni del Psuv, ni de nadie.

– Nosotros vamos a convertir a la alcaldía en un centro protección, defensa y promoción de emprendedores y todo lo hacemos de la mano del proyecto de la “ciudad educadora”. Andamos sembrando esperanzas, no vamos en contra de nadie, sino a favor de la idea de la educación como punto de partida para que los emprendedores puedan tener éxito.

– Caracas se convirtió en una ciudad de emprendedores, pero lamentablemente así como Venezuela es el segundo país de emprendedores del mundo, es el primer país en fracaso de emprendimiento y es momento de que los alcaldes se ocupen de apoyar, de formar a emprendedores porque son los primeros promotores económicos de la ciudad. Por eso con el Lápiz de Educación lo hemos hecho.

– Yo no le tengo temor al chavismo porque en 2010, con Chávez vivo logramos obtener una victoria en el 23 de enero y otras parroquias. Nos arrebataron el triunfo con un margen muy pequeño, pero luego las primarias las ganamos nosotros. Tenemos 14 años de trabajo y está maquinaria tiene más de 8 mil emprendedores formados que no depended de una fundación, ni del gobierno. Son gente que hoy nos está apoyando y es un inmenso voluntariado, que incluso va a cuidar hoy los votos del Lápiz en toda Caracas.