Para Andrés Schloeter -abanderado de la MUD a la alcaldía del municipio Sucre, estado Miranda- las elecciones regionales y municipales del 21N son una oportunidad para que la oposición democrática se organice, se prepare y recupere la fuerza que perdió tras 4 años de abstención; y aseveró que participar ahora ayuda al objetivo final, que es una elección presidencial transparente que pueda «resolver» la crisis de los venezolanos.

Andrés Schloeter, conocido como «Chola» es economista egresado de la UCAB (2008), obtuvo una maestría en Gerencia Pública en el IESA (2012). En 2011 fue coordinador de Asuntos Comunitarios de la Alcaldía de Sucre; también fue director y Fundador de la Asociación Civil de Formación Política para Jóvenes (FORMA). En el año 2014, fue electo concejal del municipio Sucre y presidente de la Comisión de Tributos, Actividades Económicas y Desarrollo de la Alcaldía de Sucre. Además, ocupó el cargo de presidente del Concejo Municipal durante los años 2017 y 2018. Hoy es el candidato de la MUD para ser alcalde del municipio Sucre de Miranda, donde está Petare, el barrio más grande del país.

En entrevista telefónica concedida a ND, «Chola» dijo estar preparado para enfrentar cualquier obstáculo que le imponga el chavismo -como un protectorado-, y estimó que el mayor reto es lograr que la gente salga a votar porque el municipio está totalmente destruido y el rechazo que esto ha generado en los vecinos hacia la gestión de José Vicente Rángel Avalos es imparable y ya se siente en las mismas bases chavistas. «(…) ahorita él -Rangel- aspira ser electo para el período que culmina en el 2025, una persona que aspira mantenerse vinculado a la gestión municipal por 25 años siendo líder del Psuv. Creo que ya es suficiente y es cierto que incluso en las propias bases del chavismo, en las propias bases del Psuv también hay un cansancio de lo que ha significado una gestión tan tan mala y tan nefasta», sentenció.

Pero, Schloeter tiene claro que lo más importante es «abonar» el camino para las presidenciales que es «lo que realmente quiere la gente». Por tanto, espera que en México se logre una ruta tangible para una elección presidencial, «parte de estos pasos que estamos dando para buscar el espacio en la alcaldía, también van en esa dirección».

«Creemos que para lograr una elección presidencial favorable hay que luchar por condiciones en este momento y adelantar el trabajo de tener ya los testigos, los coordinadores de centros, la maquinaria lista, para no solamente recuperar espacio político en esta elección, sino tener ya el camino adelantado para cuando se pueda dar esta elección presidencial, bien sea una elección adelantada o bien sea un referéndum revocatorio, o a la elección que corresponda en el 2024», detalló el militante de PJ.

Al ser consultado sobre la diatriba que existe por la candidatura de la gobernación de Miranda, entre su compañero Carlos Ocariz y el precandidato de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, Schloeter respondió que espera que esto se resuelva durante las próximas horas y que el candidato sea Carlos Ocariz.

A continuación nuestra entrevista:

Usted es el candidato de la MUD para la alcaldía del municipio Sucre, ¿cuál cree qué es el mayor reto que tiene al enfrentarse a una figura del chavismo que ha gobernado al menos 3 veces en el municipio mirandino?

– El mayor reto que tenemos por delante es lograr motivar a la gente a que ejerza su derecho al voto, a que participe y a que podamos demostrar que la gran mayoría de los vecinos del municipio Sucre quiere una gestión distinta a esta que lamentablemente ha sumergido al municipio en un total abandono. El actual alcalde no solamente ha sido ya alcalde en 3 oportunidades, sino que ha estado vinculado a la gestión municipal o fue electo alcalde la primera oportunidad en el año 2000, es decir, ahorita el aspira ser electo para el período que culmina en el 2025, una persona que aspira mantenerse vinculado a la gestión municipal por 25 años siendo líder del Psuv.

– Creo que ya es suficiente y es cierto que incluso en las propias bases del chavismo, en las propias bases del Psuv también hay un cansancio de lo que ha significado una gestión tan mala y tan nefasta.

Durante mucho tiempo, la oposición democrática pidió condiciones para participar en elecciones, pero la mayoría de ellas no se han conseguido, ¿usted cree en votar de todas formas o cambio de parecer porque falló el mantra del cese de la usurpación?

– Nosotros hemos estado luchando por condiciones ya desde el 2017 cuando dejamos de participar, y si bien no las hemos alcanzado, se ha avanzado en esa dirección. Logramos que se cambiaran dos rectores del CNE, hoy hay 2 rectores que desde dentro del CNE están luchando por recuperar la institución y uno de ellos es Roberto Picón a quien conozco y a quien estimo y confío en que él está trabajando por recuperar la institucionalidad dentro del CNE.

– Asimismo, logramos que devolvieran algunos centros electorales que habían cerrado, se logró que nos devolvieran la tarjeta de la unidad, la de la manito que estaba secuestrada; se abrió el registro electoral para que los jóvenes se inscribieran y una de las condiciones más importantes y que estamos a la espera de ver si finalmente a concretar y vamos a lograrla es el que pueda haber acompañamiento de observación electoral internacional a nuestro proceso, que pueda ser una misión de la UE, por ejemplo.

– Si bien estas condiciones no son suficientes, son mejores que las que teníamos y por eso creo que es una de las razones por las que estamos dando este paso. También, creo que hay que buscar una alternativa política, una salida política a esta crisis y la elección es una oportunidad para organizarnos, una oportunidad para acumular una fuerza que hemos perdido, para recuperar esas fuerzas y demostrar que la mayoría del país quiere un cambio político y la mayoría del país se mantiene en pie de lucha.

Las calles de Petare no son nuevas para usted, las ha recorrido por más de 12 años. ¿Cuál cree usted que es la mayor necesidad del petareño hoy en día? ¿Cómo podría solventar esta situación desde la alcaldía?

– Efectivamente, tengo más de 12 años recorriendo el municipio Sucre, cada uno de sus rincones de punta a punta, y creo que la mayor necesidad hoy del petareño, y de todos los vecinos del municipio Sucre es la falta de agua. Hoy el problema del agua es severo en todos los rincones municipio, igualmente el colapso de los servicios públicos en general, la calidad de vida ha disminuido mucho en los últimos años, no solamente con el agua, sino la falta de gas doméstico, especialmente en los sectores populares donde hay que recargar las bombonas de gas, la falta de transporte público, las calles completamente destruidas con huecos sin alumbrado público, a oscuras, los espacios públicos abandonados.

– Hay una gran desidia y una gran situación de abandono que ha generado esta gestión y que bueno nosotros creemos que la mejor manera de lograr solventar esto desde la alcaldía es teniendo una gestión que sea cercana, que dé la cara, que esté pendiente de resolver esas pequeñas cosas, esas pequeñas acciones que pueden lograr grandes transformaciones en la calidad de vida de los vecinos.

– Nosotros queremos poner la lupa en el tema del agua y la seguridad, buscando soluciones creativas junto a la empresa privada, a los vecinos organizados y el sector público.

Su compañero Carlos Ocariz enfrenta una diatriba con David Uzcátegui por la candidatura unitaria a la gobernación de Miranda, ¿qué lectura le da a esto? ¿Qué le dice a quienes aseveran que el G4 busca imponer candidatos en todos los estados?

– Hoy lo que todo el mundo nos pide en la calle es que podamos estar unidos, la gente quiere candidaturas unitarias, por eso nosotros logramos con mucha alegría demostrar que en Sucre hay un consenso, que hay unidad, que todos los factores políticos que quieren un cambio en el municipio se unieron, no solamente en torno a mi candidatura, sino de la candidatura de cada uno de los que aspiran estar en el Consejo Municipal que representan a distintos partidos políticos de la alternativa democrática, de la MUD.

– En el caso de Miranda eso está por resolverse, nosotros aspiramos que en las próximas horas podamos ver humo blanco y podemos tener una solución para que los vecinos, los ciudadanos que habitan en el estado Miranda también tengan garantía de que vamos a tener un candidato en la MUD, aspiro que esa persona sea Carlos Ocariz y bueno estamos esperando que en las próximas horas se pueda tomar una decisión al respecto, que los partidos puedan tomar una decisión y que los candidatos que aspiran a la gobernación también pueden construir un consenso en torno a esa candidatura.

A la par de la participación electoral, están las negociaciones en México, ¿cree usted que este proceso podría beneficiar en algo al 21 de noviembre? ¿Qué espera usted de este proceso?

– En las negociaciones de México se está hablando de una negociación integral, que busquen soluciones integrales a los problemas que hoy vivimos los venezolanos, teniendo como epicentro la elección presidencial que es la elección donde verdaderamente puede haber un cambio para todo el país. Nosotros queremos que sea una elección presidencial y parte de estos pasos que estamos dando para buscar el espacio en la alcaldía, también van en esa dirección.

– Creemos que para lograr una elección presidencial favorable hay que luchar por condiciones en este momento y adelantar el trabajo de tener ya los testigos, los coordinadores de centros, la maquinaria lista, para no solamente recuperar espacio político en esta elección, sino tener ya el camino adelantado para cuando se pueda dar esta elección presidencial, bien sea una elección adelantada o bien sea un referéndum revocatorio, o a la elección que corresponda en el 2024.

– Para cualquiera de estos tres escenarios, lo que estamos haciendo en este momento ayuda y abona en esa dirección de llegar de la mejor manera, preparado; y creo que el proceso en México -para mí- el mejor resultado que pudiera dar es que se fije una hoja de ruta, una política tangible concreta donde se pueda dar finalmente una elección transparente, limpia, donde los venezolanos puedan confiar y puedan elegir quién será su nuevo presidente.

¿Está preparado Chola para que el chavismo le imponga un protector?

– Nosotros estamos preparados para trabajar por los vecinos del municipio Sucre desde cualquier espacio, lo hemos demostrado cuando me tocó trabajar en la alcaldía del municipio Sucre, después cuando me tocó ser concejal, incluso cuando no tuve ningún cargo de elección popular o ningún cargo de funcionario público nos mantuvimos con distintas iniciativas sociales y políticas trabajando por la gente.

– Así que estamos preparados para asumir el reto de hacer una buena gestión de la alcaldía del municipio Sucre y superar cualquiera los obstáculos que nos pongan en el camino.

