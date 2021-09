A partir de este lunes, solo quedan 76 días para el 21 de noviembre, fecha que fijó el CNE para las elecciones regionales y municipales, a las que la oposición se sumó oficialmente hace una semana, en medio de un repliegue de candidatos anunciados, las negociaciones en México entre el chavismo y la Plataforma Unitaria, hay varios estados que aún no tienen un candidato «unitario» de la MUD, es el caso de Distrito Capital, Lara, Miranda y Delta Amacuro.

El máximo ente electoral informó que el 4 de septiembre finalizaría el proceso de postulaciones de candidatos para el 21N, luego de que los rectores acordaron de «forma unánime» una segunda prórroga del plazo establecido, que finalizaba el pasado 29 de agosto y fue extendido un día antes por el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, hasta el 1 de septiembre. El CNE garantizó que la decisión no afectaría el cronograma anunciado.

Sin embargo, el sistema permitió este dominfo a la MUD inscribir a un candidato «comódin» para el Distrito Capital, ante la falta de consenso para determinar quién será el candidato opositor que se enfrentará a la chavista Carmen Meléndez.

Según el portal Punto de Corte, la MUD inscribió a Carlos Erasmo Parada Covaria, CI. 4.584.711 y quien reside en la parroquia Caricuao, según Dateas.

ND no logró conseguir información adicional sobre Parada Covaria, pero una fuente anónima de PJ, explicó que «es una tapa para luego buscar la sustitución, hay que recordar que a través de este mecanismo se puede definir el candidato hasta el 22 de septiembre cuando se cierra el plaz para sustituir candidatos».

«Pero en la práctica, solo hay dos candidatos inscritos para Distrito Capital: Carmen Meléndez y Antonio Ecarri».

La semana pasada, fuentes cercanas a Tomás Guanipa, Roberto Patiño y Antonio Ecarri revelaron a ND que no habrá primarias para elegir al canidato de Caracas, «ni a revisar encuestas». «Tomás Guanipa llegó a Caracas queriéndose imponer sobre Roberto Patiño, basándose en la regla interna del G4 de que si un jefe de partido aspira, tiene preferencia sobre el resto», aseveró quien prefirió el anonimato. «Se va a designar candidato a través de consenso».

Según detalló, todo dependerá de si Tomás Guanipa es habilitado o no y enfatizó «nosotros manejamos la información de que si no lo habilitan, el candidato unitario será Ecarri».

Este fin de semana, Tomás Guanipa viajó a México para participar en la primera ronda de negociación en el país azteca, junto a delegados de Maduro y otros representantes de la oposición vinculada a Juan Guaidó.

Se desconoce si Guanipa ha sido habilitado políticamente, si será Roberto Patiño el candidato o si finalmente el G4 le dará su apoyo a Ecarri, quien según Datanálisis tendría más chance de vencer en los comicios, ya que, 28% del electorado caraqueño se inclinaría por un independiente; 19,2% por el PSUV, mientras que 9,8% por la oposición tradicional.

Al hacer la pregunta cerrada con varios candidatos, Carmen Melendez, del Psuv, puntea con 24,5%, seguida por Antonio Ecarri, del Lápiz, con 15,3%. Tomás Guanipa, eventual aspirante de Primero Justicia, contaría con 8,8%, mientras que Roberto Patiño, eventual abanderado de La Fuerza del Cambio, tendría 6,2%. El resto de los abanderados no supera 1% de aceptación.

Para este reporte especial, ND contactó al equipo de Roberto Patiño y no tuvo éxito; mientras que el pasado viernes, Antonio Ecarri dijo en entrevista exclusiva que no aceptará imposición alguna del G4.

¿Cómo está la situación de la candidatura en Distrito Capital? ¿Qué pasa si el G4 designa a otra persona?



– La verdad es que nosotros formamos parte de la Coalición Nacional Independiente y que hemos estado juntando a todas las organizaciones que son parte de la Plataforma Unitaria, hemos decidido buscar a los verdaderos líderes regionales en todos los lugares del país, tenemos abiertas las puertas para que todos los factores que quieran formar parte de este proyecto -que tiene 14 años- se sumen. Pero si el tema de la candidatura se trata de una imposición de madrugada, de última hora, evidentemente no vamos a compartir esa decisión, nuestra candidatura es irreversible y eso no va a cambiar.

¿Se lanzaría por su cuenta?



– Yo creo que se lanzarían ellos solos (G4) porque hoy declinó Carlos Julio rojas, declinó Ismael león de VP, también declinó Nicmer Evans y Javier Chirinos, coordinador regional de Vente Venezuela. Habría que preguntar entonces, ¿quién se va solo el cogollo o quién?