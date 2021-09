El candidato a gobernador de Bolívar, Américo De Grazia, consideró este lunes que hay 2 grupos en la oposición, G4 y la Alianza Democrática, que desean conservar sus hegemonías, el derecho de admisión, exclusión y veto, lo que impide que se de la unidad.

«Se reclama con frecuencia a la clase política venezolana, unidad, porque esta no se da. Desde el 19 de abril hemos puesto las razones porque la unidad… No se da. Básicamente, porque 2 grupos quieren conservar las hegemonías, el derecho de admisión, la exclusión, y el derecho a veto. A medida que estos grupos no coincidan, esa sopa de letras no se va a materializar como pasa en este momento», aseveró De Grazia en su programa de RCR.

Durante la entrevista radial, Américo De Grazia no mencionó expresamente a los dos grupos de oposición a los que se refiere, sin embargo, en una nota de su equipo de prensa, el candidato dice que intentó unir a los dos frenes de la oposición, aunque su gesto fue mal interpretado.

«Hablo de una propuesta mal interpretada. La de unir los dos frentes, el G4 con el de Alianza Democrática, sin exclusión ni derechos a veto, con el propósito de crear el puente. Desafortunadamente fue interpretado de otra manera, cosa que entiendo por la complejidad política del país», cita el texto.

Ante tal situación, De Grazia explica en la entrevista con RCR que a los venezolanos les toca acudir a los liderazgos propios de cada región, municipio, para «poder construir la unidad desde abajo hacia arriba, no desde los cogollos hacia abajo como pretende hacerlo la clase política por 2 razones: Para preservar sus hegemonías, el derecho a veto y exclusión; y poder asaltar el proceso electoral por la vía fáctica. Esa es fundamentalmente la razón por la que Venezuela está donde está».

En otro apartado, llamó a pasar la alcabala de las regionales «y pasar a un estadio superior, que es el nuevo centro de dirección política para el país. En esa ruta estamos trabajando».

«Todo indica que la AN electa en 2015 culmina el 4 de enero del 2022. Si es así, ¿qué estamos haciendo entonces para el día después? No nos pueden asaltar con hechos sobrevenidos ni cumplidos. Por eso planteamos… Que con participar en las regionales con carácter plebiscitario, el referéndum revocatorio y las elecciones libres estamos marcando una ruta, un camino, la necesidad de construir un nuevo centro de dirección democrático en la que orbite todo el país democrático en función de una salida del régimen», argumentó el todavía diputado del 2015.

A pesar de esto, aclaró que la política no termina el 21 de noviembre «como no terminó el 6D, como no terminó en 2018, ni en 2015».

«Construir el camino de la libertad es difícil y tortuoso que requiere de desprendimiento y poner al país por encima de intereses hegemónicos, grupales y partidistas», finalizó.