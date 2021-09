Este viernes, Carlos Ocariz recorrió las calles del barrio San José, en Petare para llevar un mensaje de «sí se puede» lograr un cambio político. Subir escaleras, tocar puertas y escuchar las quejas de los petareños es algo cotidiano para el militante de PJ que tiene más de 25 años ligado a la política en el municipio mirandino, uno de los más emblemáticos del país. ND acompañó al precandidato por la gobernación de Miranda y presenció de primera mano que, pese a la crisis y la desmotivación de la población, Ocariz despierta sonrisas y esperanzas.

Para quienes nacimos en Petare los barrios de La Urbina no nos son ajenos. Sin embargo, nunca había subido las escaleras del callejón Oriente. Eran las 4:35 pm cuando inició el recorrido. Adelante estaban, junto a Ocariz, el candidato a la alcaldía del municipio Sucre, Andrés Schloeter (cuyo sobrenombre es El Chola), también de PJ; y los candidatos a concejales Luis Eduardo Manzano, Sinaí Silva y Jhonatan Martínez.

Vecinos de San José se agolparon en la entrada del barrio para subir escaleras, tocar puertas, entregar volantes y dar un mensaje de esperanza. «Vecinos del barrio San José. Aquí estamos con el próximo gobernador de Miranda Carlos Ocariz, acompañado por Andrés Chola, alcalde del municipio Sucre y por los próximos concejales», decía a través de los parlantes uno de los miembros del equipo.

De inmediato, señoras de la tercera edad, mujeres, hombres y niños empezaron a asomarse por las ventanas para saludar a la caravana y poder darle la mano a Ocariz desde su hogar.

Desde la calle no se ven las necesidades pero las casas se veían pintorescas con la luz del atardecer. Dos ancianitas con bastón subieron hasta la azotea de su casa para vernos pasar y sonreían desde lejos. Unas mujeres que conversaban afuera de su casa, abrazaron con emoción a Ocariz y le dijeron: «siempre contigo, eres nuestro candidato».

Otros más jóvenes aprovechaban la tarde que marcaba el inicio del fin de semana para jugar básquet o jugar cartas y se quedaban «solo viendo». «Tal vez no saben qué es PJ», pensé.

Al seguir bajando por la calle principal cientos de vecinos esperaban la caravana que ya había sido anunciada minutos antes por el camión con el jingle: «Los mirandinos somos gente buena, de luchas y esperanzas, con deseo profundo de progreso y bienestar. No podemos dejar que los alacranes bajen y nos piquen. En Miranda Carlos Ocariz es el gobernador. Con Ocariz todos, altos mirandinos, Petare, Chacao, Baruta, El Hatillo, desde Barlovento por el Tuy estoy, Carlos Ocariz el gobernador, cuando y como sea con Ocariz voy, Carlos Ocariz el gobernador. Este es el caballo que le echa pichón. Miranda merece siempre lo mejor. Miranda merece más«.

En ese punto, se podía percibir la algarabía de la gente: mujeres embarazadas, mecánicos, peluqueras, niños y niñas, dejaron lo que estaban haciendo para atender el mensaje de Ocariz y los demás. Chola se mostró muy atento a lo que decían los vecinos, les preguntaba cómo están, cómo va todo y recibía una que otra petición.

Al pasar por una bodega donde un grupo de hombres jugaba dominó, retaron a ambos precandidatos a jugar una partidita con ellos y a «pagar la ronda de cervezas si perdían», todo en broma porque habían más de 100 personas. «Una partida de 50 puntos». Acto seguido, Andrés y Carlos se sentaron a jugar, entre risas y chistes duraron unos 10 minutos, como cualquier petareño. Pero la realidad fue que perdieron. Se despidieron con abrazos y sonrisas y siguió el camino de la caravana.

Más abajo, fueron interceptados por un grupo de personas que le pidieron que por favor hicieran algunas reparaciones en el barrio 24 de Julio, cercano a San José. «Sabemos el trabajo que están haciendo, pero nos tienen abandonaditos». Chola les tomó la palabra y dijo que se pondría en contacto a través de su equipo. Durante todo el recorrido, Ocariz, Chola y los concejales tomaban contactos de algunas de las personas que le hacían peticiones.

Uno de los hombres que miraba de lejos la caravana dijo a ND que «por supuesto conocía a Ocariz», pero que aún no sabía si iba a votar o no. Mientras que otro de los presentes comentó que no se pudo inscribir en el RE. Un hombre mayor dijo: «claro que sí, Carlos Ocariz siempre ha estado con nosotros y ese es nuestro candidato».

La caravana finalizó a las 5:50 pm. El rostro de Carlos Ocariz no es nuevo en Petare. Tiene más de 20 años haciendo política en una de las parroquias más emblemáticas del país, conocida por sus extensos barrios -más de 2.000- y por su gran cantidad de habitantes – 448.861-. Pese a tantos años, nunca se ha apartado de las comunidades. Aún sin estar frente a la alcaldía, seguía visitando las barriadas, haciendo trabajo social.

Está consciente de que «no es fácil», pero sabe que tiene un camino forjado y que ya logró en el pasado convertir al municipio Sucre en referencia al bajar los índices de criminalidad e implementar un sistema de salud capaz de atender a quienes lo necesitan. Hoy sabe que el estado Miranda y el municipio Sucre está abandonado, que los guatireños, barloventeños, quienes viven en Los Teques, San Antonio de los Altos, Los Valles del Tuy, etc., sufren las mismas calamidades que el resto del país: cortes de luz, escasez de agua, inseguridad, problemas para acceder al gas, sin ayudas sociales que realmente alivien la crisis y mucho más.

Por eso ha dicho que «esa frustración debemos convertirla en acción para pelear por condiciones. Es lo que debemos hacer. Es lo que estamos haciendo: buscando tener condiciones justas para votar y no solo votar sino para elegir. El mensaje para estos vecinos es que esta próxima elección puede ser una parada para ir a una elección presidencial. Sabemos que el problema del país no se acaba con que cambiemos un alcalde o un gobernador. Se mejorarán las cosas pero la crisis se acabará cuando cambiemos el país, con el cambio nacional. Pero también es cierto que es distinto ir a una elección presidencial o un revocatorio con 200 alcaldes y 15 gobernadores que sin ellos». (Entrevista concedida a ND el 16 de julio de 2021).

Diatriba por candidatura de la MUD

Cuando faltan 70 días para las elecciones, la MUD inscribió el domingo pasado un candidato «comodín» a la gobernación del estado Miranda, debido a la diatriba que existe entre Carlos Ocariz y el integrante de Fuerza Vecinal David Uzcátegui. El proceso de selección del candidato unitario para la gobernación del estado no ha finalizado por «una grave situación» y anunció que mientras se escoge al ganador entre Ocariz y Uzcátegui inscribirá el nombre de José Luis Cartaya.

Explicó la MUD Miranda que el 30 de agosto se firmó un acuerdo entre Carlos Ocariz y David Uzcátegui en el que acordaban seleccionar al candidato a través de cuatro encuestas auditables. Solo dos de esas encuestas contaron con la auditoría de ambas partes y en ellas “Carlos Ocariz salió favorecido con 4 puntos y… David Uzcátegui con dos puntos, de acuerdo con las reglas de valoración de las encuestas aprobadas”. Lamentablemente en dos de las encuestas “no se les brindó a ambas partes la garantía de la auditoría acordada como mecanismo de transparencia en este importante proceso, lo cual constituye una grave irregularidad”.

Por esa razón, La MUD Miranda decidió: La repetición de las dos encuestas en las cuales no se realizó auditoría por parte de ambas partes e inscribir a Cartaya hasta que se resuelve la situación.

Al respecto, Ocariz nos dijo, durante el recorrido por San José, que «había 4 encuestadoras y en las dos que se hizo la auditoría yo gané, y en las otras estamos esperando que se cumpla el acuerdo de auditarlas. Estamos esperando que se ejecuté la auditoría y yo sigo trabajando. Cartaya se inscribió como candidato provisional pero esto se tiene que arreglar de aquí al 21».

Desde que fue electo como diputado a la AN en el año 2000, Ocariz empezó a trabajar de lleno por Petare. Desde el parlamento impulsó la Ley de Barrios, que consistía en dar la titularidad de la propiedad a las familias en las comunidades populares, la Ley de Desarme por la lucha contra la inseguridad y Ley de la Tercera Edad para hacer justicia con las primeras generaciones. Ese mismo año vendría su postulación como alcalde, en la cual fue vencido por el chavismo.

Sin embargo, Ocariz apostó en cada elección por la participación electoral y el 10 de diciembre del 2.008, fue proclamado alcalde del municipio Sucre al vencer al militante del Psuv y exmilitar Jesse Chacón. La reelección llegó el 8 de diciembre de 2013, con el 52,69% de los votos en el cargo de alcalde para el periodo 2014-2017, frente al entonces candidato del Psuv, cantante y beisbolista «el Potro» Antonio Álvarez.

Pero, tras el acuerdo de la oposición de «mantener la abstención hasta que Maduro saliera de Miraflores», Ocariz no participó en las elecciones regionales de ese año y por supuesto, Miranda y el municipio Sucre -desde entonces- está en manos del chavismo: el gobernador Héctor Rodríguez y el alcalde del municipio Sucre José Vicente Rangel Avalos.

Hoy ha vuelto a hacer campaña, motivando al electorado, llegando a todos los rincones del estado para decirles «estoy contigo, me conoces» y soy el candidato a la gobernación.