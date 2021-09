El aspirante a la gobernación del estado Táchira, Daniel Ceballos, denunció este miércoles que no ha podido realizar la inscripción formal de su candidatura porque, al parecer, el sistema del CNE le arroja un «alerta» que le impide avanzar en el trámite.

«Yo estoy aquí en la oficina de la vicepresidencia del CNE, con el doctor Enrique Márquez. Hemos estado conversando sobre el tema de la inscripción, puesto que hemos estado intentado hacerla y no hemos tenido éxito», expone Ceballos en un video publicado en Twitter.

El dirigente político agregó que está realizando las gestiones pertinentes y revisando las razones por las cuáles el portal del ente electoral le impide formalizar su inscripción.

«Sobre mí no pesa ningún impedimento ni de la Contraloría, ni de tribunales, digamos, a esta hora, ho hay una razón legal que pueda explicar el por qué no puedo inscribirme en la elección», sostuvo.

Sin embargo, en otra publicación, Ceballos muestra un video donde conversa con una empleada del CNE, que le afirma que el portal web del árbitro electoral no arroja ninguna objeción para que él realice su inscripción.

«Esta la página del poder electoral, usted no tiene ninguna objeción. Si quiere pase a su abogado, verífique, usted no tiene ninguna inhabilitación política ni ninguna dificultad», dice la trabajadora a lo que Ceballos responde: «Cuando entro en el sistema no me permite inscribirme».

«Ya no será entonces por el CNE, aquí coloco su número de cédula y me emite todos sus datos, si tuviera alguna situación aquí lo indicaría», responde la funcionaria.

Daniel Ceballos recalcó que está convencido que el camino que debe tomar el país es a través del voto y por eso dice que insistirá en su inscripción para que su propuesta sea tomada en cuenta en el Táchira.