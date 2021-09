El embajador a los EEUU designado por la AN/2015, Carlos Vecchio, publicó hace minutos una carta pública denunciando que el régimen de Nicolás Maduro ha vetado su presencia en las negociaciones de México y que, en consecuencia, «para no ser nosotros la excusa» cede su puesto a Freddy Guevara.

«Nuestro país merece superar la tragedia humanitaria que sufre bajo la dictadura y no tener más nunca una lista de presos políticos, torturados, exiliados y desaparecidos. Antes que cualquier posición personal, están Venezuela y los venezolanos», dijo.

«En este sentido, quiero comunicar que a partir de este momento el puesto correspondiente al partido Voluntad Popular en el proceso de negociación de México será ocupado por el Diputado Freddy Guevara, como parte de la Plataforma Democrática Unitaria. Conozco a Freddy desde hace muchos años y sus firmes convicciones democráticas. Asumirá este rol con determinación, con el objetivo de conseguir elecciones presidenciales justas, libres y transparentes; no espejismos de solución».

A continuación la carta pública:

El régimen de Maduro se niega a continuar con el proceso de negociación iniciado en México “si Carlos Vecchio continúa en la delegación”. Mis acciones a favor de la libertad de Venezuela han molestado mucho al dictador, por eso, una vez más, como ya lo ha hecho en todos los procesos de negociación anteriores, ha pedido este veto para que no integre la delegación de la Plataforma Democrática Unitaria que asiste al proceso de negociación en México, al punto de paralizar el proceso.

Desde la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos hemos consolidado el apoyo bipartidista a favor de la lucha de los venezolanos, hemos protegido activos como Citgo de la corrupción criminal del régimen, canalizamos la necesaria ayuda humanitaria para los venezolanos e impulsamos importantes mecanismos de presión sobre la dictadura de Maduro como sanciones individuales contra los corruptos y violadores de derechos humanos; todo esto siempre con el objetivo de lograr la restitución de la libertad y la democracia.

El régimen conoce de nuestras firmes convicciones: no creemos en un espejismo de solución, sino en una solución real para poner fin a tanto dolor y sufrimiento. La solución real para Venezuela solo ocurrirá con el rescate de la democracia mediante elecciones presidenciales justas, libres y transparentes. Hoy no existen condiciones para ningún proceso electoral en Venezuela. Las “elecciones” a la medida de Maduro nos han traído a la crisis social, política y humanitaria de hoy.

El Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por el Presidente Interino Juan Guaidó busca esa solución real que todos deseamos y que yo apoyo con firmeza. Por eso, no tengo dudas de que debemos asumir el proceso de negociación de México con la firme intención de lograr, en el menor plazo de tiempo posible, una elección presidencial para que el pueblo venezolano pueda emprender la ardua tarea de la reconstrucción nacional. Ese es el camino que debemos impulsar.

Por ello, quiero dejar claro que no seremos nosotros la excusa que use la dictadura para eludir el camino que nos lleve a la solución real de esta crisis, ni mucho menos para la necesaria liberación de presos políticos. Nuestro país merece superar la tragedia humanitaria que sufre bajo la dictadura y no tener más nunca una lista de presos políticos, torturados, exiliados y desaparecidos. Antes que cualquier posición personal, están Venezuela y los venezolanos.

En este sentido, quiero comunicar que a partir de este momento el puesto correspondiente al partido Voluntad Popular en el proceso de negociación de México será ocupado por el Diputado Freddy Guevara, como parte de la Plataforma Democrática Unitaria. Conozco a Freddy desde hace muchos años y sus firmes convicciones democráticas. Asumirá este rol con determinación, con el objetivo de conseguir elecciones presidenciales justas, libres y transparentes; no espejismos de solución.

La dictadura nunca ha tenido escrúpulo alguno para amenazar, chantajear y mentir. Lo ha hecho en todos los procesos de negociación anteriores y lo hace en este también. Ante eso, la Plataforma Democrática Unitaria debe mantenerse firme y unida.

Hago un llamado al Reino de Noruega: no permitan la continuidad de estos chantajes, no permitan que la dictadura se burle una vez más de los venezolanos. La credibilidad del Reino de Noruega también está en juego. Faciliten una solución real a la crisis. De persistir esa actitud, los facilitadores de la negociación en México difícilmente tendrá los resultados deseados y, lamentablemente, los venezolanos pagarán nuevamente las consecuencias. La solución real es de por sí más importante que el mecanismo de negociación.

Como embajador ante los Estados Unidos del legítimo Gobierno Interino del Presidente Guaidó y como venezolano sigo trabajando por lograr toda la presión internacional necesaria a favor de la libertad de Venezuela, y para que los responsables de la corrupción, saqueo a la nación, crímenes, y violaciones de derechos humanos respondan ante la justicia.

¡Dios bendiga a Venezuela!

Carlos Vecchio

Embajador de Venezuela ante los Estados Unidos