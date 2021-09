El militante de PJ y precandidato a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz declaró este viernes que las encuestas fueron el método para definir el candidato unitario de la MUD y exigió una auditoría para 2 de las 4 encuestas utilizadas.

A través de una rueda de prensa en la sede de PJ, el líder opositor y ex alcalde del municipio Sucre, dijo que en un documento -él y David Uzcátegui- acordaron tener un candidato unitario en base a 4 encuestas. «En dos encuestas se hicieron auditorias con presencia de ambos comandos políticos. En las otras dos no se hizo».

«Dónde se hizo auditoría ganamos, en el resto no tenemos resultados, se tiene que cumplir el acuerdo con presencia de ambos comandos», enfatizó.

Asimismo, criticó la postura del «otro comando» quien se inclina por irrespetar los acuerdos. «Me ha tocado perder y ganar y lo he reconocido. En esta oportunidad hay dos posibilidades: en esas empresas donde no se cumplió la auditoría de ambos comandos, que no se cuenten, la otra opción es que con las mismas empresas y las mismas condiciones, se haga la auditoría con los comandos como se pactó».

«Pasemos la página triste en nuestro estado de no cumplir con las reglas, de no cumplir con lo acordado. No podemos incumplir la palabra y poner en juego la unidad del estado Miranda, que es mayor que nosotros», lamentó.

Aprovechó la oportunidad para confirmar que el candidato de la MUD para el municipio Sucre (Miranda) es Andrés Schoetler.

«Guerra fría»

Mucho antes de que la Plataforma Unitaria anunciara su participación en las elecciones regionales, Carlos Ocariz y David Uzcátegui estaban «informalmente encampañados» para ser el candidato unitario por Miranda.

Pese a lo que está a la vista, Uzcátegui (en contacto con ND) dice que su único objetivo es recuperar los espacios perdidos hace 4 años; mientras que un miembro del equipo de Ocariz (que prefirió el anonimato) aseveró que no hay discusión alguna: el exalcalde es el candidato de la oposición democrática.