Una decena de partidos, ente los que se encuentran 100% Caraqueños y Prosperidad Democrática, fueron inhabilitados de presentar candidatos en las elecciones del 21N por no haber presentado los recaudos completos, según el ente electoral. Sin embargo, Carlos Julio Rojas, excandidato a alcalde de Libertador por 100% Caraqueños, calificó la decisión de injusta aunque reconoció que se saltaron un paso en el sistema – por impericia y deficiencias en el adiestramiento dado por el CNE.

Pero la denuncia no queda ahí.

“El caso de nuestra plataforma electoral no fue aislado. Somos una decena de partidos regionales que tienen el mismo problema pero la respuesta de los rectores Picón y D’ Amelio es impedirnos participar en las elecciones, negándonos incluso la escogencia en boleta y dejando en el limbo a casi un centenar de venezolanos que se inscribieron como candidatos pero al final no los dejaran participar”, dijo. «Es un trato discriminatorio porque el mismo problema le sucedió a UNT pero el CNE «le resolvió el problema con celeridad».

“Esto es un insulto a la democracia participativa y protagónica, el cual refleja un posible nuevo pacto de Punto Fijo ahora entre el llamado G4 y el Psuv. Nosotros al no estar alineados con ellos y ser una fuerza independiente que apoya candidaturas como Antonio Ecarri en Caracas, somos proscritos. Pero igual seguiremos desafiando a la dictadura y participaremos para arrebatarles la Alcaldía de Libertador”.

Rojas aseguro que la Junta Nacional Electoral no se ha «dignado a darles una respuesta formal a todas las cartas enviadas por los partidos afectados donde adjuntan copia de las postulaciones realizadas ante el sistema. El propio rector Roberto Picón, con quien tuvimos conversación telefónica, nos dijo que no recibiríamos contestación alguna. Esto refleja una falta de equilibrio y viola descaradamente nuestro derecho a la participación electoral. Dicen estar contra las inhabilitaciones pero de un plumazo ilegalizan a 10 organizaciones regionales, fieles representantes de los liderazgos locales independientes quienes exigimos participar en las mega elecciones regionales y municipales”.

Inhabilitaciones son el pan de cada día para el CNE

Por su parte José Gregorio Ochoa, coordinador de organización de 100% Caraqueños, señaló que la «unidad mexicana (G4 y Psuv) no solo inhabilitan a nuestra plataforma electoral sino que además conspiran para evitar que el periodista Carlos Julio Rojas, sea postulado como concejal en el norte de Caracas., siendo ahora rechazado por el sistema al aparecer ya postulado, es decir le están impidiendo asumir una candidatura en otra alianza. “Ni es chicha ni limonada. Se trata de un aplique político en contra de las organizaciones las cuales le mueven el piso a la polarización mexicana, es el caso de partidos regionales ligados a la oposición y de la Alianza Popular Revolucionaria (APR) a la cual le inhabilitaron su candidato a alcalde”.

Ratifican apoyo a Antonio Ecarri

José Vicente Haro, presidente del Movimiento Prosperidad Democrática, ilegalizado por el CNE, ratificó que a pesar de haber sido inhabilitados tanto su movimiento como 100% Caraqueños seguirán respaldando a Antonio Ecarri como candidato a alcalde de Caracas. “Esto fue una injusticia pero no nos frenará para seguir luchando para ganarle Libertador al chavismo. Somos un partidos de trabajadores de la hotelería, panaderías y restaurantes y a pesar de no tener tarjeta nuestra lucha por la Caracas educadora y propietaria no cesará”.