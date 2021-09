Andrés Schloeter, candidato a la alcaldía del municipio Sucre (Miranda) por la MUD, dijo este miércoles que el candidato a la gobernación de Miranda es Carlos Ocariz porque es «el que respalda la unidad» y pidió de forma «respetuosa» a David Uzcátegui -Fuerza Vecinal- «no dividir».

En rueda de prensa desde la sede de PJ en Caracas, «Chola» declaró «la opción que respaldan los partidos de la unidad es Carlos Ocariz y le toca a David (Uzcátegui) dar esa señal de que si cree en la construcción de una alternativa para el país o ¿está solo para dividir?».

«Creemos que para lograr el cambio político hace falta que todos nosotros, como líderes sociales, líderes políticos demos una señal en pro de lo que el país necesita y los mirandinos estamos claros que nuestra opción es Carlos Ocariz».

El militante de PJ anunció que durante las próximas horas, inscribirán a Ocariz y los demás 21 candidatos del municipio Sucre a inscribir sus candidaturas ante el CNE.

«Esperamos que esto ocurra en las próximas horas. Es una señal clara y los mirandinos sabemos que hace falta estar unidos y esa unidad la encarna Carlos Ocariz», reiteró.

Al tiempo que refirió a Uzcátegui: «Le hacemos un llamado muy respetuoso para que se sume porque ir divididos sería un error muy grave y muy costoso para el país, especialmente para los vecinos de Miranda».

El dirigente de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui insistió este martes que no está decidido que Carlos Ocariz sea el candidato de la MUD para la gobernación de Miranda, tal como Primero Justicia lo afirmó ayer.

«Yo no sé de dónde sacaron el anuncio de que Ocariz es el candidato de la Mesa de la Unidad. Eso no está planteado. Creo que es una nueva matriz que se está corriendo y yo siempre recuerdo que las matrices no ganan elecciones, las elecciones se ganan con trabajo en la calle, sembrando la esperanza, ganándose la voluntad de la gente, con esfuerzo, con propuestas. Eso fue un rumor que pusieron a correr como lo hicieron en la época en que hicimos las encuestas para decidir las candidaturas, la mayoría de las cuales yo gané», dijo Uzcátegui en entrevista a TalCual.