El economista y expresidente del CNE, Andrés Caleca analizó el actual panorama político en el que está inmersa la oposición ligada a Juan Guaidó luego de que dijera «sí» a elecciones regionales con Maduro en el poder, dando un vuelvo a su estrategia abstencionista de los últimos años, sin embargo, advirtió que la dirigencia no ha sabido leer que la mayoría del país los rechaza, al igual que el chavismo.

En entrevista concedida a El Cooperante, Caleca explicó que más allá de Twitterzuela, el venezolano de a pie no se identifica con los líderes del G4 o la oposición en general porque estos se han apartado de la política durante los últimos años. Por tanto, es fundamental que la oposición redirija su propuesta hacia lo que quiere el venezolano. «Están pensando que la gente quiere tener una laptop, y lo que quieren es que le pongan el agua, le ofreces educación y lo único que pasa por su cabeza es que no tiene gas. Hay dos países que no se conocen, ni se reconocen, el país profundo no conoce a esta dirigencia porque tiene cinco años que no los contactan y esta elección es un proceso de enseñanza y aprendizaje», dijo.

Pese a la criticia de que la oposición se demoró «innecesariamente» para tomar la decisión de volver a la ruta electoral, Caleca dijo sentirse optimista en que las fuerzas democráticas puedan tener éxito en algunos estados.

La oposición está claramente debilitada, ¿cómo recuperar fuerza en el poco tiempo que queda para los comicios?



– Una elección te permite entrar como lo han hecho algunos candidatos a las parroquias más chavistas del país, a través de un mensaje que llegue, que se promuevan nuevos liderazgos y alrededor del hecho electoral está la necesidad de difundir un mensaje, hacer giras, la propaganda, el padrón electoral; de todo esto, te va a quedar una organización que ahora no tienes. Era una oportunidad para hablarle a los indecisos y la Fanb, una oportunidad para decirle “no sigan respaldando a esta minoría criminal”, porque la mayoría se ha expresado claramente contra ellos.

– Pero debo decir que esta posibilidad por falta de tiempo, es cada vez más difícil, por falta de una dirección única , los partidos -me da la impresión- de que se han empeñado en lanzar las candidaturas de sus parcelitas, si son de alacranes, de Henrique Capriles, de Voluntad Popular, de Julio Borges, de Henry Ramos Allup y pare usted de contar, pero están concentrados en esas tonterías, cuando tenían que lanzar a candidatos unitarios, candidatos que no atendieran a esas maquinarias porque son mínimas, pero que sí pudieran movilizar al conjunto del país que rechaza la gestión de Maduro. Casi el 90 % rechaza la gestión de Maduro, pero cuando le preguntas a la gente a qué partidos apoyan, la suma de todos los partidos de oposición no llega ni al 10 %; hay un 80% de diferencia, todo el país desaprueba a Maduro, pero no se identifica con la oposición, y eso no lo saben leer. Esta era la oportunidad de mostrar que esa mayoría que rechaza al chavismo tiene más que ofrecer que la minoría que lo apoya, pero lamentablemente son oportunidades que ha perdido la oposición.

¿Qué consecuencias puede traerle a la MUD «haber piado tarde»?



– Las consecuencias pueden ser muchas, la primera es la derrota, porque si no logras movilizar al 60 % de los venezolanos que no quieren votar, y si al 40 % que quiere votar no logras movilizarlo, ni logras cuidar las mesas, lo que puede pasar es que el chavismo gane de punta a punta, sin necesidad de hacer ningún fraude, y ahí si legitimas al gobierno. Ese es el gran peligro de que se pierda esta oportunidad, pero no soy pesimista porque el gobierno es tan malo y la situación del país es tan crítica en la Venezuela profunda, que es posible que la oposición pueda tener resultados que le lave la cara, que le permita tener la frente en alto y que no sea un desastre, espero que sea así.

