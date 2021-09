El llamdo protector del Táchira, Freddy Bernal dijo este viernes que ya hay comisiones para lograr la apertura de la frontera y precisó que 4.600 familias cruzan el paso para estudiar o trabajar.

En entrevista en VTV, Bernal informó que el chavismo implementará «el cordón escolar biosanitario», para garantizar el control de la pandemia de quienes cruzan la frontera a diario: es normal que gente que viva en Norte de Santander trabaja y estudia en Cúcuta y viceversa.

«El cordón escolar biosanitario son 4.600 familias que tienen niños que estudian en el Norte de Santander, Villa del Rosario y Cúcuta y en ese orden, empezó el proceso de vacunación y estamos usando mecanismos para garantizar ese tránsito».

Además, aseveró que establecieron comisiones en Táchira y Norte de Santander para determinar la apertura comercial de la frontera, solo falta saber los horarios, aránceles, requisitos administrativos de ambos países.

Resaltó que la prosperidad económica del estado depende de Colombia y viceversa.

En mayo, el alcalde del municipio Bolívar en Táchira, William Gómez, indicó que la apertura de la frontera con Colombia debe ser bastante controlada para evitar un repunte de contagios de coronavirus y destacó que se mantiene la expectativa sobre si habrá enlaces entre los gobiernos de ambos países.

“Se está planteando una apertura comercial, mientas se mantenga la pandemia no habrá posibilidad de una apertura hasta que no haya control sobre las misma porque podría representar un repunte de los contagios no solo en la zona sino en todo el país”, comentó.

Durante una entrevista a Unión Radio, añadió que abrir los pasos fronterizos y puentes internacionales es “es potestad del presidente (Nicolás Maduro) y de la cancillería de la República”.