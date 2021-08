La llamada Delegación G5 Plus que llega a México para sentarse con el chavismo, con el fin de buscar una salida a la crisis socioeconómica que vive en Venezuela está conformada por 8 integrantes de los partidos La Causa R, Copei, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y representantes del gobierno interino de Juan Guaidó.

Quiénes representarán a la oposición venezolana en la mesa de diálogo en México son Mariela Magallanes (LCR), Roberto Enríquez (Copei), Luis Emilio Rondón (UNT), Carlos Vecchio (VP), Tomás Guanipa (PJ), Luis Aquiles Moreno (AD), Stalin González (como representación de Henrique Capriles), además de Gerardo Blyde, como cabeza de la delegación y representante de Juan Guaidó.

Tomó por sorpresa la presencia de Mariela Magallanes, pues ante la declaración de dicho partido de no convalidar la convocatoria de Nicolás Maduro para el 21N y que por lo tanto, no participarían ni presentarían candidatos, representantes de La Causa R indicaron que la organización forma parte de quienes defienden el Acuerdo de Salvación Nacional «formamos parte de esa plataforma unitaria y en el Acuerdo de Salvación Nacional en ningún momento se habla de ir o no ir a elecciones».

Afirmaron que es una decisión propia de cada partido el participar en el evento electoral convocado por el CNE escogido por la cuestionada AN/2020. «Además no hay ninguna información oficial de los partidos, Y se está a la espera de algunas cosas que tienen que pasar en las negociaciones pero en todo caso La Causa R ya adelantó su opinión de que en las actuales condiciones no se debe ir. Estamos en México porque formamos parte de los que apoyan a Guaidó».

Este encuentro mediado por el gobierno de Noruega tendrá una agenda centrada en sanciones internacionales, liberación de presos políticos y condiciones electorales. Este nuevo esfuerzo se realizará después de un intento fallido en Barbados en 2019. Un año antes, hubo otro en República Dominicana dirigido por el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

A solicitud de las partes involucradas, se seguirán estrictos protocolos de seguridad y sanidad entre los representantes de los medios de comunicación que asistan al diálogo debido a la pandemia.