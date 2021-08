El dirigente Tomás Guanipa, quien sería aspirante a la Alcaldía Libertador en Caracas, sostuvo este martes que “la gente nos pide no rendirnos”, aunque no confirmó si la oposición que lidera Juan Guaidó finalmente participará completamente en los comicios de alcaldes y gobernadores del 21 de noviembre, y reveló que en las próximas horas lo informarán.

“Estamos a horas de decidir sobre nuestra participación para las elecciones del 21 de noviembre. No están dadas todas las condiciones. Votamos pero no elegimos. La lucha por condiciones va a continuar. (…) Debe definirse tema de las inhabilitaciones políticas y tarjetas confiscadas. El ventajismo oficial es muy grande. Convocaron primarias y el Psuv no respetó sus resultados”, indicó Guanipa en el programa Vladimir a la 1 por Globovisión.

En ese sentido, el secretario general del partido Primero Justicia (PJ) señaló que “hay que ser lo suficientemente amplio e inclusivo. Acción Democrática habla mejor de Maduro que de la oposición. (…) El tema es no rendirse, no claudicar. La gente nos pide eso y no podemos defraudarla”.

“Se corre el riesgo de que sectores de la oposición se mimeticen con el Gobierno. (…) Hay un tema ético. Si sucumbimos ante el poder como lo han hecho otros y dicen que es normal, ¿qué se está haciendo?”, agregó.

Además, Tomás Guanipa señaló que “la reunión en México es una oportunidad para oxigenarnos, una rendija para construir un cambio. Pero tenemos que reconocernos y respetarnos”.