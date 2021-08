El director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, asegura que el «principal deseo» de los venezolanos es cambiar sus condiciones de vida, para poder comprar alimentos y asegurar el futuro a su familia, entre otros. Y agrega que quien llegue a personificar esos deseos recibirá todos los apoyos.

» La gente quiere cambio», dijo este martes en una entrevista con Circuito Éxitos .

«Esto pasó con el presidente interino, Juan Guaidó. Apareció como la persona capaz de lograr ese cambio y por eso el apoyo se incrementó cuando antes menos del 3% sabía quién era él. Automáticamente tuvo todos los apoyos en la medida que la gente empezó a percibir que él iba a lograr ese objetivo». Ahora, agregó el también profesor, «en el lado de la oposición no logran visualizar un líder en este momento de manera clara que pueda personificar esa posibilidad de conseguir el cambio».

¿Entonces el problema es la coyuntura política y no la clase?

«Hay diferentes sentimientos y uno de ellos es la desconfianza en la clase política porque sí. En la parte del chavismo hay toda una gestión que ha sido muy mala, que tiene al país en terrible condición económica. Además, la situación de la gente que no solamente no puede comprar comida, sino también está el tema de los servicios públicos, es decir, la gente siente como sus condiciones han disminuido. Hay un todo rechazo hacia esa clase política y, de parte de la oposición, se combina la visión de la gente que no se han logrado los objetivos, de que no se han dado los pasos correctos. La unión es un valor vital para la gente, porque la gente está pensando en el cambio», expresó Seijas, quien agregó que no existe la plataforma ni mecanismos unitarios. «Un político que no está unido es porque está por sus intereses y no por la población».

¿Cree usted que este 2021 pueda haber cualquier movimiento que haga espontáneo la movilización?

El estadístico manifestó que la energía de la gente sigue igual que en el año 2018. «En aquel momento surgió el caso de Juan Guaidó. Esa energía está latente, cada día es más difícil que aparezca un conductor de esa energía porque cada vez la gente está más exigente», dijo.

Estamos ante un escenario electoral, ¿Cuál es la disposición de voto para noviembre?

Seijas recalcó que existe un deseo mayoritario de que las elecciones puedan ser un mecanismo para «dirimir los problemas» y que si el G4 se decide a participar, el porcentaje de votos será elevado. «A medida que las cosas empiecen a mejorar se irá anexando más gente y así nos vamos moviendo a los niveles de exigencia más altos. Si ocurren mejores cosas a favor de la participación, podríamos alcanzar en participación un 60%», aseguró.

¿En dos o tres meses eso se puede hacer?

«Es complicado por cada día que pasa, imposible no es, pero es complicado. Pero todo depende de que muevan o no las variables, en política nada es seguro porque para alcanzar el punto ideal vas a encontrar una cantidad de obstáculos, pero hay que trabajarlo», expresó.

¿Cómo está la estructura del Psuv en una elección como ésta con tanta polémica?

«El Psuv tiene sus problemas, nunca ha sido un bloque monolítico. Tiene una estructura muy vertical y han sido exitosos en eso. Cuando hablamos de una estructura autoritaria es para mostrar una cara lavada hacia el interior. Aquí la oposición tiene que ganar la mitad de lo que está en juego en estas elecciones. Basta con que la oposición pueda mostrar que hay un avance y que el sistema electoral tenga un sentido para que se pueda crear un movimiento que haga avanzar las cosas y en un futuro, entre esas, un referendo revocatorio», puntualizó.