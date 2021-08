El alcalde del municipio El Hatillo, Elías Sayegh, aseveró este lunes que si la oposición sigue con la abstención electoral “tenemos mucho que perder” de cara a los comicios de gobernadores y alcaldes del 21 de noviembre. No obstante, desde la oposición que lidera Juan Guaidó han insistido que actualmente faltan condiciones para unos comicios libres y transparentes.

“Creemos en la construcción de mayorías desde abajo hacia arriba. Se debe empezar desde la base hasta la punta. Obviamente este no es el camino más fácil, pero es el camino sincero, el camino real y hay que luchar por ello. Nosotros no vamos a abandonar a la gente y decir que nosotros vamos a dejar al oficialismo las alcaldías y gobernaciones. Si seguimos con la abstención no tenemos nada que ganar y mucho que perder. Se debe conseguir el voto movilizador, el voto transformador. Se debe apoyar el liderazgo vecinal”, expresó Sayegh en una entrevista al programa Por donde Vamos de Unión Radio.

El dirigente cuestionó las peleas entre Gobierno y oposición mientras el país sigue en crisis. “Nosotros siempre hemos tomado la decisión de defender a nuestra gente. Hay una diferencia cada vez mayor de quienes somos responsables a quienes están con el Gobierno. A pesar de la adversidad, con pocos recursos, pero cuando hay gerencia y honestidad se hacen las cosas. En algunos municipios hemos demostrado con trabajo. Aspiramos a construir una mayoría desde abajo hacia arriba. Apostamos a un verdadero acuerdo que salve y reconstruya a este país. Mientras políticos están en su discordia el país está pasando hambre. Los temas politiqueros lo que hacen es desunirnos”.

“El voto es una herramienta de lucha, una herramienta importante para producir los cambios y transformaciones que queremos. Hay un gran descontento en el país, y nosotros debemos construir ese descontento en una mayoría electoral. El 21N nosotros esperamos que si nos organizamos todos, apoyamos a los mejores candidatos, nosotros podamos reconstruir una mayoría que se note a nivel nacional”, agregó.

Finalmente, Elías Sayegh reconoció que 8 de cada 10 denuncias que “nos llegan tienen que ver con los servicios públicos, agua, luz, gas. El mes pasado tuvimos más de 200 apagones. Tenemos tiempo lidiando con esta problemática. Hemos conseguido diversos canales de comunicación y buscamos maneras de solucionar. Estamos iluminando calles, estamos ayudando a Hidrocapital poco a poco. Estamos viviendo el momento más crudo, estamos en la peor crisis económica y social del país, y a pesar de eso, estamos avanzando”.