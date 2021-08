Las primarias entre el exalcalde y ex-preso político Daniel Ceballos, Daniel Ceballos y la actual gobernadora del Táchira ya tienen fecha: este 12 de septiembre.

Así lo informó Ceballos en Twitter. «Ya tenemos fecha de primarias en el Táchira, 12 de septiembre», escribió.

Al tiempo que agregó que ya está establecida la comisión de garantes integrada por representantes del sector juvenil, estudiantil, productivo, académico, agropecuario, transporte, inmobiliario, comunicacional, eclesiástico y productivo. «Garantizarán un proceso primario que nos permitirá unificar esfuerzos de cara a la elección del 21nov».

Este 20 de julio, en un documento dirigido a Leopoldo López, el diputado de la Asamblea Nacional 2015 y miembro de Voluntad Popular por el estado Táchira, Sergio Vergara solicitó a la Dirección Nacional de la tolda naranja la expulsión de Daniel Ceballos, de sus filas, tras la decisión del exalcalde de San Cristóbal de postularse como candidato a la gobernación del estado fronterizo para las venideras elecciones regionales del 21 de noviembre.

«Tal evento, no solo se hace sin existir una posición del partido en torno a elecciones, lo cual podría ser subsanable en caso de que el partido decida participar en dicho evento, sino que es utilizado para legitimar una serie de acciones que el candidato adelanta con organizaciones secuestradas por la dictadura como Min Unidad», señaló Vergara.

El pasado 19 de julio, a través de sus redes sociales, la organización política plantó posición sobre su participación en el proceso electoral venidero y en el que señalan que no existen las condiciones para ir al mismo «seguimos insistiendo en lograr condiciones electorales. Hoy no las hay». Además expresaron que «la decisión de participar o no en elecciones la tomaremos y la comunicaremos en unidad».