El equipo de prensa de Carlos Ocariz -militante de PJ y candidato de la unidad- desmintió este lunes que el líder opositor, haya retirado su candidatura a la gobernación de Miranda, información que difundió el periodista Darvinson Rojas el fin de semana.

«A través de las redes sociales se hizo viral que el miembro de la Unidad Democrática y dirigente de PJ, habría declinado su candidatura a favor de David Uzcátegui y es importante desmentir esta falsa información porque Carlos Ocariz sigue los lineamientos de la unidad democrática, lo que circula en redes sociales sobre el retiro de su candidatura es totalmente falso», dijo en contacto con ND su jefe de Prensa Jesús Testa.

Este domingo, 29 de agosto, el peridista Darvinson Rojas posteó: Aunque no fue anunciado, el 17 de agosto el Consejo Nacional Electoral recibió la inscripción de Carlos Ocariz como candidato a Gobernación de Miranda, tal como lo adelantó Nicolás Maduro un día antes.

Desde hace varias semanas, Ocariz y el candidato de Fuerza Vecinal y ex militante de PJ, mantienen una guerra fría a través de las redes sociales y que ha ido más allá con las recientes declaraciones del alcalde de Chacao, Gustavo Duque quien aseveró este viernes (27-08) que durante 2 meses han solicitado primarias por la oposición para el estado Miranda, pero Carlos Ocariz “decidió no medirse”. Además informó que el partido Fuerza Vecinal aún no ha recibido maquetas de ningún otro partido “a fin de garantizar la selección de candidatos unitarios” opositores.

“Durante dos meses se han solicitado primarias, entendiendo que es el mecanismo idóneo para elegir al candidato a la gobernación y porque la gente lo pide. Lamentablemente Carlos Ocariz decidió no medirse en primarias junto al líder político David Uzcátegui. Estamos evaluando otros mecanismos y continuaremos esperando respuesta en las próximas horas”, afirmó Duque.