El director del Ifedec, Pedro Pablo Fernández dijo este miércoles que -según encuestas- más del 70% de los venezolanos quiere un cambio político, pero el liderazgo político, tanto oficialismo como oposición, tienen 80% de rechazo por parte de la ciudadanía. Por tanto, la oposición debería estar buscando líderes reales en cada municipio de cada estado para postularlos como candidatos a las elecciones del próximo 21 de noviembre, lo que significaría deponer los «intereses partidistas» de las diferentes toldas opositoras.

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, Fernández refirió al más recientes estudio que difundió Datanálisis, según la cual el liderazgo de Nicolás Maduro es evaluado de forma negativa en un 78%, pero el liderazgo opositor también, ya que Capriles tiene 83% de opinión negativo, Guaidó 75% de opinión negativa, Leopoldo López y Henry Ramos Allup también 80% de opinión negativa.

«Esto evidencia que todo el liderazgo está francamente en una situación de deslegitimación completa, tenemos un gobierno deslegitimado, pero quienes deberían ser la alternativa también está desprestigiada como el gobierno», lamentó. «La gente percibe que el liderazgo político solo busca el poder, no está pendiente de resolver los problemas del país, pese a que el fin de la política es el bien común, y el poder es solo un instrumento para construir una sociedad con una mejor economía, empleos de calidad y que la gente pueda vivir mejor», argumentó.

Por tanto, el también abogado sostuvo que si la oposición es capaz de dejar los intereses partidistas a un lado y construir una plataforma de líderes reales, «podemos ganar todas las alcaldías y gobernaciones del país». Sin embargo, condenó que durante años, los líderes de los partidos del G4 se repartan las candidaturas cuando hay elecciones.

«El estado Aragua tiene un líder que claramente es capaz de despertar mayor interés en votar, es el dirigente de PJ Richard Mardo, a mí no me importa que sea de PJ, pero es el líder de Aragua y por eso ha estado inhabilitado porque el chavismo sabe que ganaría la gobernación. Hay un consenso de que es el mejor candidato a gobernador, pero cuando se reúne la MUD, llega Ramos Allup y dice que si la gobernación de Aragua es para PJ, la alcaldía de Maracay es para AD; y UNT dice que no habrá acuerdo si el líder de UNT no es candidato a Turmero; llega VP y dice está bien, pero la líder nuestra en Aragua debe ser candidata a La Victoria», declaró.

En este sentido, para Fernández resulta «difícil» entender porque la dirigencia política no «abre el abanico y busca a los líderes reales de cada comunidad» y aseveró que mientras esta situación siga así «mientras sigan transmitiendo que lo que les interesa es el poder, la gente no va a votar».

21N no es para ganar cargos, sino para recuperar el voto



Afirmó que la renovación política se está dando en muchas regiones del país. «Hay muchos líderes naturales, de la sociedad civil, de la iglesia que están emergiendo. En Río Chico -estado Miranda- hay un joven que se llama José Gregorio Quijada que montó una organización para promover la danza, la música, los tambores y ha sumado a muchos jóvenes, han arreglado plazas, canchas deportivas, están cuidando abuelos víctimas de la migración y han hecho muchas cosas, como él hay muchos líderes y la oposición debería estar buscando donde está el José Gregorio Quijada de cada municipio», reiteró.

En sus palabras, la elección del 21 de noviembre «no se trata de elegir a gobernadores y alcaldes porque estos entes no tienen recursos (…) las oficinas de la alcaldía de Baruta están vacías porque la gente se va porque con el sueldo que ganan no pueden ir a trabajar, ni mantener a nadie».

«Esta elección se trata de recuperar el espíritu de lucha, el espíritu de lucha por el voto. En 2018, cuando apostaron a la abstención, advertimos que Maduro no se iba a deslegitimar y que una vez elegido Maduro, la comunidad internacional no iba a hacer nada, que no iban a invadir Venezuela», afirmó. «Hemos defendido con firmeza el tema del voto porque la experiencia en el mundo entero nos ha demostrado como cuando la oposición se organiza y va a votar eso termina produciendo el quiebre de la posición dominante».