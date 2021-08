La Alternativa Popular Revolucionara (APR), que agrupa a partidos y movimientos de izquierda que rompieron con la administración de Nicolás Maduro, anunció este jueves que postulará a Eduardo Samán como candidato a la alcaldía del municipio Libertador en Caracas, informó Monitoreamos.

Samán, quien es exministro de Comercio y expresidente del Indepabis estará inscrito con la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela (PCV) «por segunda vez, luego de que en 2017 también compitiera en contra de la candidata del Psuv, Érika Farías».

No obstante, en esta oportunidad Farías no repetirá en el cargo, luego de que en el proceso de postulaciones para las primarias del Psuv no consiguiera el apoyo minimo del 30% de las Ubch, para poder optar a la reelección.

Ahora, entre los principales dirigentes chavistas que se disputan la candidatura del Psuv a la alcaldía de Libertador en las primarias del 8 de agosto «aparecen Jacqueline Faría, Carmen Meléndez y Francisco Quevedo», concluye Monitoreamos.

Otros candidatos que se han postulado a la alcaldía Libertador previo a los comicios del 21 de noviembre son Leocenis García y Antonio Ecarri.