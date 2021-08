El embajador de Juan Guaidó en Canadá, Orlando Viera-Blanco, explicó este lunes que el diálogo de México no va a incidir en el caso que la Corte Penal Internacional (CPI) lleva sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.

«Es incierto, artificioso, maledicente y falso decir que la negociación aparta o incide en la Justicia Penal Internacional de Corte Penal Internacional de la Haya», señaló el diplomático en su Twitter.

Viera-Blanco consideró que eso es sencillamente imposible «por un principio fundamental de independencia, imparcialidad e imprescriptibilidad».

El funcionario argumentó que los crímenes de lesa humanidad, «la justicia, el valor superior de la vida, la divinidad humana y la integridad, son irrenunciables». «Las partes precisamente buscan rescatar esos valores en aras de una convivencia pacífica», resaltó.

«El alcance y fin de la negociación es agotar la búsqueda por un nuevo modelo de poder legitimado, en bienestar del pueblo venezolano», expuso Orlando Viera-Blanco.

«Memorándum de Entendimiento no consagra una coalición dominante sobre otra, no preconstituye derechos ni cualidades, sino medios para lograr fines propuestos. No desaparece ni sustituye ningún estamento porque eso lo decidirá una elección libre si logra acordarse», finalizó.

Ayer la oposición y el gobierno de Maduro aplazaron sus negociaciones hasta el 3 de septiembre tras sus «reuniones constructivas» en México.

El Gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela calificaron de «constructivas» las conversaciones de este sábado y domingo en un posicionamiento conjunto divulgado por la Embajada de Noruega en México, donde este viernes firmaron un memorando de entendimiento.

«Reconociendo la importancia de la inclusión, hemos discutido el establecimiento de un mecanismo de consulta con actores políticos y sociales que sea lo más incluyente posible», indicaron.

Los sectores no aclararon cuáles fueron los resultados finales de este primer ejercicio ni precisaron si volverán a reunirse en México.