El precandidato por el estado La Guaira, antiguo estado Vargas, José Manuel Olivares, aseveró este lunes que “se cansó” de escuchar que todas las opciones están sobre la mesa, y reiteró que “hay que votar” en los comicios de gobernadores y alcaldes del 21 de noviembre, para retomar el camino al voto de cara al revocatorio o presidenciales contra Nicolás Maduro.

“El estadio de La Guaira está lindo, pero no hay nada en el ambulatorio, no hay nada en el hospital. (…) Parece que nadie se ha dado cuenta que el CNE cambió, que tenemos dos representantes ahí, y nunca los habíamos tenido. La lucha por condiciones electorales será eterna. Tenemos la posibilidad de ganar, el 80% del país está molesto con Maduro. Este es un momento en que hay que pedir disculpas a quienes están molestos, pero que no nos pidan que dejemos de luchar. Los que dicen que no quieren que votemos, debemos debatir que hacemos, sin hablar de intervenciones. Yo me cansé de escuchar que todas las opciones están sobre la mesa. La gente de sectores populares quieren votar, somos mayoría”, expresó Olivares en una entrevista con Punto de Corte.

En torno a los venideros comicios, el dirigente opositor informó que “todavía no me he inscrito como candidato. Nunca he sido notificado de una inhabilitación, me metieron en una lista de Contraloría. Yo creo que no van a obstaculizar mi candidatura. Si no me dejan inscribirme, seré gerente de campaña del candidato opositor que esté. Esta unidad es más grande que la MUD, no debemos seguir con la peleadera. Esta elección la vamos a ganar con mucho liderazgo. Debemos escuchar a todos y tener organización con todo. La gente en La Guaira sabe que los del Psuv tienen varios negocios, y la gente sabe cómo es todo. Respeto al Psuv y las Ubch, pero los debemos derrotar. Si gana alguien del Psuv, seguirán con sus negocios”.

“Ya hoy no soy diputado, respeto mucho a quien se define como diputado, y si esa persona está dispuesto a luchar contra Maduro y a ayudar al pueblo, bienvenido. Los ciclos de la política cambian, esa política dio un fruto maravilloso que fue el reconocimiento internacional (presidencia interina de Juan Guaidó)”, aunque esquivó la pregunta de si reconoce o no a Guaidó como presidente.

El 21N debemos recuperar el poder del voto, y luego enfrentar a Maduro en el revocatorio o presidenciales



Para Olivares es clave recuperar el poder del voto. “Tomás Guanipa renunció a la embajada de Colombia, la política es dinámica. (…) Primero Justicia ha dicho que es vital recuperar el poder del voto. El 21N es una elección que nos debe llevar a recuperar el poder del voto, y luego enfrentar a Maduro que es el problema de todo, en el revocatorio o el presidencial. Es hora del liderazgo popular, como lo recalcó Capriles”.

“Debe haber mucho liderazgo para el 21N, mucha organización para la unidad que debe ser mucho más amplia que la MUD, y organización en estructuras, de dirigentes y con la gente. (…) Yo también sigo diciéndole estado Vargas. No negocié con nadie, no me tengo que tomar una foto con nadie y mucho menos empeñar un capital político que no me pertenece sino que le pertenece a tantos dirigentes, gremios y sectores del estado Vargas”, agregó.

En torno a las negociaciones en México, dijo que es un proceso “necesario, valido y urgente para el país. Gracias a Dios van a llegar las vacunas del mecanismo Covax, y eso fue producto de conversar. Si yo tengo que hablar con Maduro para que lleguen vacunas, lo voy a hacer, porque la gente está primero que los políticos. Este proceso de México es derivación de presión, de esfuerzos de partidos y personas, se ha hecho un esfuerzo por retomar al país al camino del voto, del entendimiento, y sacar al país de la polarización”.

“Ha sido una lucha desigual. Estamos en el peor momento de la política porque no hemos salido de Maduro. Debemos pedir disculpas a la gente que está molesta, pero que no nos pidan que dejemos de luchar. Hay que ser honestos con la gente en la calle en la política. Si ganamos varias gobernaciones y alcaldías, tenemos fuerza para luego enfrentar a Maduro en el revocatorio o en las presidenciales”, concluyó.