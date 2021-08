El PhD en políticas públicas Michael Penfold cree que Venezuela se juega mucho en México pues el diálogo de México es muy frágil y existen muchos «saboteadores de oficio».

«Si la negociación en México fracasa, mi percepción es que la comunidad internacional va a tirar la toalla con Venezuela. Es decir, nos quedamos donde estamos. Si no nos tomamos en serio todos este proceso, la comunidad internacional va a decir para qué seguir gastando parte de nuestro capital político en Venezuela cuando el tema es irresoluble», dijo a Vladimir Villegas.

Penfold resaltó en el programa Vladimir a la Carta que la negociación tiene algunas condiciones diferentes a procesos anteriores y que «avanzar depende de ambos. No de uno solo».

«El proceso de negociación en México es frágil pero entra con unas condiciones distintas. La oposición hoy acepta que esa es su única alternativa, parte del chavismo entiende que seguir resistiendo indefinidamente tampoco es viable y el acompañamiento internacional es completamente diferente», añadió el analista político.

«La negociación no está en que si Guaidó es o no es el presidente interino. Está centrada en cómo reinstitucionalizamos el país»

Después de que un sector se dijera que la oposición «sepultó» al Gobierno interino tras firmar el memorándum de entendimiento, opinó: «Que bueno que se traguen los sapos temprano y no tarde. Esa agenda de México no es sobre la usurpación, esa agenda es básicamente sobre un reconocimiento político mutuo… La negociación no está en que si Juan Guaidó es o no es el presidente interino. Está centrada en cómo reinstitucionalizamos el país. Eso va a ser un proceso».

Sobre centralizar la mesa de negociación en las elecciones, Penfold consideró: «Al final del día claro que las elecciones es una parte importante de la discusión, pero no resuelve el problema de fondo en Venezuela. Yo creo que esa discusión puede ser más favorable para discutir los temas de largo plazo en el país. Venezuela está en el suelo, con una economía extinguida».

«El comunicado de EEUU, Canadá y Europa dice claramente, que las elecciones regionales de noviembre son el primer hito de ese camino electoral»

Penfold reiteró que el comunicado conjunto de EEUU, Canadá y la UE resalta que las regionales son un «hito» en el camino electoral para demostrar que en Venezuela «pueden hacerse comicios con un mínimo de estándares internacionales».

Finalmente, resaltó que el mayor reto que tiene la oposición es que «la gente está desenganchada, la única manera de que la gente se conecte es cuando vea que los políticos están haciendo su trabajo de manera seria como yo veo que está empezando a ocurrir con este proceso en México y veo que tiene que empezar a ocurrir en el interior de la oposición aprovechando el tema de las regionales».