La coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, volvió a criticar al proceso de negociación entre el gobierno y la oposición. A su modo de ver, «México es tan neutral a Maduro, como Cuba con las Farc».

«México es tan neutral a Maduro, como Cuba con las Farc. Hoy, en comparación con el 2016, estamos mucho peor: más presos políticos, más represión y ahora sentados en México, que no es neutral, con Jorge Rodríguez», dijo Machado en una entrevista con un medio colombiano este martes.

Recordó la dirigente que Maduro y su gobierno «han cometido crímenes de lesa humanidad, y esta gente viene a sentarse en México, donde es evidente que López Obrador tiene una estrategia de destruir a la OEA».

Y adelantó que «pase lo que pase» en la mesa de negociación «les darán unas gobernaciones que no valen nada».

A juicio de Machado, la estrategia contra el chavismo es clara y sencilla:

«Hay que cercarlos como a los secuestradores y cortar sus vínculos con el exterior con Rusia, China, Turquía, y para eso necesitamos a las democracias del mundo».

«Evidentemente, no van a soltar el poder. Hemos tenido 31 elecciones y 14 diálogos. Ahí ha estado la manipulación de la inteligencia cubana. El propósito de la tiranía es ganar tiempo», zanjó, y alertó que al «entarse con estos criminales, firmar un documento donde dice que Jorge Rodríguez es representante del ‘gobierno’ y acto seguido es desconocer a Guaidó, fue ponerle lápida al Interinato, y en teoría ellos son enviados de Guaidó».

Sobre los representantes de la oposición en México afirmó que “una y otra vez, un grupo minúsculo de políticos entrega el sacrificio de millones de ciudadanos. No puede ser. Venezuela nació para ser libre y no vamos a dejar de luchar hasta hacer eso realidad y esos señores no representan a la sociedad venezolana”.

Machado concluyó expresando que “debe haber una dirección política con un solo propósito: la liberación de Venezuela. Si no se libera a Venezuela, Colombia está en riesgo inminente”.

“Es un momento duro y son horas tristes porque vemos caer a gente en la que tuvimos confianza, pero también es una oportunidad para definiciones. Y evento indigno de México y farsa electoral del régimen van a definir quién es quién. Frente al mal y la tiranía no se puede ser neutral, ni equidistante de una posición y otra. O están con ellos o están con el pueblo de Venezuela enfrentando a ese sistema crimina», finalizó.