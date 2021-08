La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado reiteró este miércoles que los que le hacen “el juego a Nicolás Maduro” participando en los comicios del 21N “no son oposición”, y sostuvo que su plan “es la derrota”.

“Los que le hacen el juego a Maduro el 21 de noviembre, no es que no entienden, claro que saben quiénes son esos criminales y es su plan, el plan de la derrota. No son oposición. Buscan reconocer a Maduro y regalarle tres años más. Aquí está Las Farc, la guerrilla, bandas narcotraficantes, yo lo sé porque he recorrido el país. Es mentira que hay una oposición dividida, esos que le hacen el juego al régimen no son oposición, son parte del sistema”, afirmó Machado en un acto desde el estado Zulia.

En ese sentido, la dirigente señaló que “estos son los momentos en los que uno decide de qué lado está. O bajas la cabeza y legítimas a esta tiranía, o desestabilizas a estos criminales. O estás contra el régimen o lo aceptas. Los venezolanos no nos vamos a resignar a vivir sin libertad plena. Venezuela será libre”.

“Este es un momento de definiciones donde cada ciudadano tiene que tomar una decisión muy personal. Hay unos que nos dicen ‘si no saco la alcaldía no pasa nada’. Sí pasa vale, te prestaste para lavarle la cara al régimen”, agregó.

Machado insistió en que una negociación debe realizarse solamente para negociar “su salida del poder. El que recibe un centavo de las mafias, acto seguido se convierte en un rehén. A los secuestradores se les rodea, y cuando estén rodeados se les dice: ahora si vamos a negociar, pero su salida, no su quedada. El país se divide entre aquellos que han sido tomados por las mafias, y la gran mayoría de los venezolanos que no claudicamos”.

“No van a haber más cajas Clap en Venezuela más nunca, porque usted va a tener el dinero para comprar lo que le dé la gana, producto de su esfuerzo”, afirmó en torno al mecanismo de alimentación que ha sido catalogado como un sistema de “control social a la población”, según diversos voceros opositores.

