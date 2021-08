Nicolás Maduro dijo este viernes a los merideños damnificados por las inundaciones tras las fuertes lluvias de los últimos días que “lo importante” es la vida, lo material “se recupera”, a pesar de la difícil situación económica y bajo poder adquisitivo que atraviesan la mayoría de los venezolanos. Además informó que 88 municipios del país han quedado afectados, y una vez más culpó al capitalismo de los cambios climáticos y desastres en Venezuela y el mundo.

“Les digo a todos en Mérida que lo importante es la vida, lo material siempre se recupera. (…) Se ha trabajado intensamente, estamos trabajando en la subestación eléctrica, esto es un milagro porque la subestación estaba tapiada. Se ha trabajado las 24 horas sin parar. Vamos a energizar el 80% del municipio. Ustedes me mandan unos informes rarísimos, que no los entiendo”, expresó Maduro por VTV.

En ese contexto, agregó que “hubo lluvias fuera de lo normal en Mérida, y hubo un deslave fuera de proporciones. Nuestro pueblo de Tovar y todo el Valle de Mocotíes ha sufrido un deslave grave. Gracias a la unión cívico militar se pudo evitar un desastre mayor, pérdidas de vidas y un desastre peor. Son impresionantes las imágenes, impresionantes los testimonios del propio pueblo”.

“Delcy fue a Mérida y quedó descalza, porque estaba el barro fresco. Que sería del pueblo de Mérida si no tuviera un protector, que lleva 5 días sin dormir. Hoy se hizo un puente aéreo que arrancó este viernes para llevar comida, medicinas y colchones. La vialidad llevará un tiempito, toca hacer la carretera casi de nuevo en algunos casos, eso no debe quedar en ruinas. Ya tenemos la reserva de viviendas para todo el que ha perdido su vivienda”, agregó.

En esta oportunidad, Maduro si mencionó más entidades afectadas. “El capitalismo es responsable de la destrucción, de la contaminación del planeta tierra, es el capitalismo en 150 años, pero sobretodo en los últimos 50 años. Los líderes mundiales solo lo que hicieron fue hablar, y ahí están los pueblos del mundo sufriendo. Dicen que es el ser humano, pero no, fue el capitalismo que destruyó al planeta y al ser humano. Caracas, Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Carabobo son los estados afectados por las lluvias. Otros de los estados que sufrieron incidencias son: Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. En Bolívar también hubo crecidas por lluvias. 88 municipios se han visto afectados por los diluvios en todo el país”.

Maduro, sobre diálogo en México: La comunidad internacional debe reconocer y respetar que somos Gobierno legítimo



Por su parte, en torno a los diálogos, sostuvo que “las negociaciones de México, donde está Jorge Rodríguez junto a la oposición extremista que reconoció a nuestro Gobierno como legítimo, y uno les dice que nosotros somos de verdad, estamos en el último rincón del país. No estuviéramos aquí si no fuésemos de verdad. La comunidad internacional debe reconocer y respetar que somos Gobierno legítimo. Si no fuera por nuestro pueblo, que sería de este país”.

A partir de este fin de semana “tendremos un incremento gigantesco” en la vacunación



Finalmente, Nicolás Maduro reiteró que “hay buenas noticias, a partir de este fin de semana tendremos un incremento gigantesco en la vacunación. Millones y millones de vacunas llegan a Venezuela. He ordenado que se siga avanzando rumbo al 70% de vacunados”.