El diputado AN/2015 y ahora precandidato a la gobernación del estado Lara Luis Florido aseveró que está comprometido con conseguir recursos internacionales para que no le falte agua a los larenses.

Según nota de prensa, Florido recorrió este fin de semana el mercado Ruiz Pineda y el sector la Carucieña en Barquisimeto, desde donde declaró que el problema de la falta de agua es una situación que se repite en cada rincón de Lara y condenó que tengan que invertir hasta 8 dólares mensuales para obtener agua por pipa, pagar cisternas de agua para obtener el preciado líquido.

“La gente tiene que hacer maromas, magia para poder pagar 8 dólares mensuales para tener algo de agua, y apenas devengan sueldos de 10 millones de bolívares mensuales, cuando las comunidades deberían contar con servicios públicos de calidad donde la gente le llegue el agua directamente a los grifos de sus casas”.

Como propuesta, afirmó estar dispuesto a conseguir los recursos necesarios, a través de inversiones internacionales, para que la gente le llegue agua a sus hogares por tubería. “La irresponsabilidad de los gobiernos anteriores fue de no atender el tema del agua a fondo, sino la contingencia, no es solamente regalar tanques o llevar cisternas para resolver el problema momentáneamente. No se dedicaron a mejorar las redes de distribución, preservar los embalses, y las cuencas hidrográficas”.

Además, dijo que en los mercados se puede ver como la gente compra alimentos por gramos, consumiendo y comprando lo mínimo, «casi nadie compra proteínas básicamente invierten es en carbohidratos y algunos vegetales, lo que evidencia la situación crítica para el bolsillo de los venezolanos, mucho más en un proceso tan inflacionario como el que impera en el país, que ha tenido hasta 7 cifras de hiperinflación crónica. Ahora el fenómeno mayor es que también hay inflación en dólares, los productos comienzan a aumentar de precio en forma inexplicable».

Para Florido, para que exista consumo e intercambio comercial la gente debe ganar más de 100 dólares mensuales. “Es por eso que hay que generar oportunidades para el emprendimiento, para el desarrollo de una economía que venga desde la microeconomía, de la economía familiar, desde el pequeño emprendimiento, que la gente tenga la capacidad de consumo. Sólo si hay intercambio comercial entre la gente puede la economía crecer”.

Nota de prensa.