Caracas, 15 ago (EFE).- Las autoridades de Venezuela liberaron este domingo al exdiputado opositor Freddy Guevara, un estrecho colaborador del líder Juan Guaidó, dos días después de que comenzara en México un proceso de negociación entre la oposición y el Gobierno.

Guevara, que llevaba poco más de un mes detenido y estaba acusado por la Fiscalía de tener vínculos con paramilitares, dijo tras su liberación que desconocía las «condiciones» de su libertad.

«No tengo claridad de cuáles son las medidas (…) no tengo claro cuáles son las limitaciones», aseguró al salir de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

Asimismo, dijo que no ha conversado con sus compañeros de partido y que desconoce a «qué corresponde» su liberación.

«Tengo cero información política, no he podido hablar con ninguno, voy a hablar a ver qué información hoy. Lo que sí es que se que mi libertad es condicional (…) yo sé también que mientras aquí en Venezuela no haya una solución política mi libertad también es condicional y la libertad de todos los venezolanos», agregó.

Guevara fue detenido el pasado 12 de julio y acusado por la Fiscalía de estar «vinculado con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano».

Los delitos que se le imputaron son terrorismo y «traición a la patria».

La acusación de la Fiscalía llegó después de que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, lo mencionara al presentar un balance que ofreció junto a la ministra del Interior, Carmen Meléndez, sobre los tiroteos que vivió el occidente de Caracas a comienzos de julio.

El pasado viernes comenzó en México una nueva ronda de negociaciones entre el sector de la oposición que lidera Guaidó y el Gobierno de Nicolás Maduro, un proceso que empezó con la firma de un «memorando de entendimiento» entre las partes.

Las reuniones transcurrieron durante el fin de semana de forma hermética y sin que se conocieran los resultados finales de estos primeros encuentros.

Con este proceso, impulsado por Noruega, la oposición exige elecciones «libres, transparentes y justas», mientras que Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales.

Ninguna de las partes involucradas en el proceso de negociación se ha pronunciado todavía a cerca de la liberación de Guevara. EFE